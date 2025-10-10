- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Francia vs Azerbaiyán
- El Salvador vs Panamá
- Japón vs Paraguay
- Corea del Sur vs Brasil
- Uruguay vs República
- Bolivia vs Jordania
- Perú vs Chile
- Argentina vs Venezuela
- EE. UU. vs Ecuador
- Minedu
¡La mandó al ángulo! César Inga anotó un golazo para adelantar a Perú ante Chile - VIDEO
La selección peruana se adelantó en el marcador con un golazo de César Inga a los 40 minutos tras un remate en el área que se metió al ángulo del arco chileno.
¡Un golazo de otro partido! La selección peruana marcó el primer tanto del partido amistoso ante Chile en Santiago gracias a César Inga, quien a los 40 minutos encaró a Fabián Hormazábal, se metió hasta el área por izquierda y sacó un remate colocado que se metió al ángulo superior derecho del arco defendido por el arquero Lawrence Vigouroux.
Video: América Televisión
Más información en breve...
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50