0
EN DIRECTO
Perú vs Chile por el Clásico del Pacífico

¡La mandó al ángulo! César Inga anotó un golazo para adelantar a Perú ante Chile - VIDEO

La selección peruana se adelantó en el marcador con un golazo de César Inga a los 40 minutos tras un remate en el área que se metió al ángulo del arco chileno.

Mauricio Ubillus
César Inga anotó su primer gol con la selección peruana ante Chile con una exquisita definición.
César Inga anotó su primer gol con la selección peruana ante Chile con una exquisita definición. | Composición Líbero
COMPARTIR

¡Un golazo de otro partido! La selección peruana marcó el primer tanto del partido amistoso ante Chile en Santiago gracias a César Inga, quien a los 40 minutos encaró a Fabián Hormazábal, se metió hasta el área por izquierda y sacó un remate colocado que se metió al ángulo superior derecho del arco defendido por el arquero Lawrence Vigouroux.

Video: América Televisión

Más información en breve...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Perú vs. Chile EN VIVO HOY por América TV: transmisión del partido amistoso

  2. Perú vs. Chile: el once confirmado de Barreto para imponerse en el Clásico del Pacífico

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano