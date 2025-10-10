La insólita cantidad de entradas que se vendieron para el partido amistoso de Perú vs Chile

La ilusión por ver a la selección mayor de Chile es casi nula en su propio territorio luego de haber quedado eliminados del Mundial 2026. 'La Roja' se medirá ante la selección de Perú y muy por el contrario de querer ver la nueva propuesta con un plantel renovado, se dio a conocer que se han vendido pocas entradas para este partido amistoso.

El 'Clásico del Pacífico' es uno de los enfrentamientos más destacados del mundo del fútbol, pero todo parece indicar que la pobre actuación de ambas selecciones en las Eliminatorias ha hecho perder la expectativa a los hinchas. El partido se disputará este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora peruana).

Pocas entradas vendidas para el Perú vs Chile

De acuerdo al medio de Juan Cristóbal Guarello, 'La hora de King Kong', a falta de pocas horas de empezar el partido entre Perú vs Chile, solamente se habrían vendido cerca de 2 mil entradas. El partido amistoso de la fecha FIFA se jugará en el Bicentenario de la Florida que tiene una capacidad de recibir a 12 mil espectadores en un encuentro deportivo.

A pesar de tratarse de uno de los duelos más importantes del continente, tal parece ser que las posiciones en las que acabaron en la tabla final sería el motivo por lo poco atractivo que resulta ser para la hinchada. Además, como antecedente más reciente se tiene la eliminación de Chile en el Mundial sub 20 que se juega en su país.

¿A qué hora juega Perú vs Chile y dónde ver?

El esperado partido entre Perú vs Chile iniciará a las 6:00 p.m. en territorio peruano, ecuatoriano y colombiano. En tanto, en Chile empezará desde las 8:00 p.m. Ambas selecciones buscan mostrar un mejor rendimiento a diferencia de cómo terminaron las Eliminatorias.

Para ver el partido entre Perú vs Chile se podrá seguir desde Movistar Deportes y en señal abierta en América Televisión y ATV en Perú. Desde el país vecino se podrá ver en la cobertura de ESPN Premium y la plataforma de Disney Plus.

El Clásico entre Perú y Chile se juega el viernes 10 de octubre.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La selección peruana volverá a las canchas para la fecha FIFA de noviembre donde se medirá ante Rusia y nuevamente contra Chile. Los partidos han sido definidos para el 12 y 18 de noviembre, respectivamente.