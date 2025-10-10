Prensa chilena se rinde ante dos figuras de la selección peruana previo amistoso: "Destacados"

Quedan pocas horas para ver a la nueva cara de la selección peruana, bajo el mando interino de Manuel Barreto, en un amistoso internacional ante Chile. En la previa de este encuentro, la prensa chilena sorprendió al destacar a dos futbolistas del combinado nacional que se perfilan como titulares esta noche.

Prensa chilena se rinde ante dos figuras de la selección peruana

Este duelo será de alta intensidad, pues enfrentará a dos de las rivalidades más grandes del fútbol sudamericano. Por ello, el medio chileno 'En Cancha' reaccionó ante la posible alineación de la selección peruana para el amistoso frente a la ‘Roja’ y se rindió en elogios por dos futbolistas: Erick Noriega y Joao Grimaldo

El portal destacó el gran momento que atraviesa Noriega desde su llegada a Gremio, pese a su corta edad. "Uno de los más destacados es Erick Noriega. El mediocampista de 23 años viene de un buen desempeño en el Gremio de Alexander Aravena y quiere ser un constante en las citaciones", mencionaron.

Prensa chilena destacó a Erick Noriega y Joao Grimaldo por su rendimiento.

Por otro lado, en relación con Joao Grimaldo, el medio sureño resaltó los grandes números que el extremo ha venido mostrando en el Riga FC a lo largo del año. "El otro es Joao Grimaldo, quien actualmente está cedido en el Riga desde el Partizan Belgrado. El extremo registra 33 partidos durante la temporada, anotando cinco goles y entregando 10 asistencias", remarcaron.

Erick Noriega, uno de los pilares de la selección peruana

La irrupción de Erick Noriega en el fútbol peruano ha sido una de las grandes noticias para el balompié nacional. Su destacado rendimiento con Alianza Lima le valió su fichaje por Gremio de Brasil, donde actualmente es considerado titular y ha recibido elogios por sus sólidas actuaciones.

Gracias a su regularidad, se volvió un convocado habitual en la selección peruana. Aunque no logró el objetivo de clasificar al Mundial 2026, demostró que será uno de los grandes valores del futuro.

Joao Grimaldo destacó con la selección peruana

Por su parte, Joao Grimaldo recuperó protagonismo en el Riga FC, donde fue de menos a más durante el año hasta convertirse en titular indiscutible, destacando con asistencias y goles en torneos UEFA. Además, en la última fecha doble de las Eliminatorias Conmebol, fue uno de los pocos jugadores de la ‘Bicolor’ que logró sobresalir.