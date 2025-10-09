0
¿A qué hora juega Perú vs Chile? Horario del partido amistoso internacional

Desde el estadio Bicentenario de La Florida, se viene el partido Perú vs Chile se enfrentan este viernes 10 de octubre, en partido amistoso internacional.

Wilfredo Inostroza
Perú visita a Chile en partido amistoso internacional
Perú visita a Chile en partido amistoso internacional | Composición: Líbero
Se viene una nueva edición del clásico del Pacífico. Perú visita a Chile este viernes 10 de octubre, en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. Recordemos que ambas selecciones quedaron fuera del Mundial 2026 y ya viene pensando en el proceso con miras al 2030.

¿A qué hora juega Perú vs Chile?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 18:00
  • Bolivia y Venezuela: 19:00
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 20:00
  • México: 17:00
  • Estados Unidos: 19:00 (Miami y Nueva York) y 16:00 (Los Ángeles)
  • España: 01:00 (sábado 11)

Perú vs Chile: previa del partido

Será el primer partido de Manuel Barreto al frente de la selección peruana a nivel de mayores y el mismo servirá para observar algunos elementos nuevos como Felipe Chávez, Juan Pablo Goicochea o Cristian Carbajal.

selección peruana

Selección peruana se alista para el partido ante Chile. Foto: FPF.

Por su parte, la 'Roja' fue último en las Eliminatorias y comienza un nuevo proceso también con técnico interino: Sebastián Miranda, que también es seleccionador de la Sub 17 chilena.

En 86 encuentros por el clásico del Pacífico, Chile suma 46 victorias, mientras que Perú acumula 24 triunfos y además se registraron 16 empates.

