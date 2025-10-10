Perú vs. Chile EN VIVO: a qué hora, apuestas, alineación y dónde ver el 'Clásico del Pacífico'

Perú vs. Chile juegan este viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida, en la ciudad de Santiago, desde las 6:00 p.m. (horario peruano) y 8:00 p.m. (horario chileno). Esta edición del Clásico del Pacífico, de carácter amistoso, contará con la transmisión EN VIVO por América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes. Además, Chilevisión llevará el duelo para el territorio chileno.

Tras quedar eliminados del Mundial 2026, Perú y Chile decidieron realizar el recambio generacional, algo que sus hinchas piden a gritos. En la bicolor, con Manuel Barreto como DT interino, buscan dar oportunidad a jóvenes talentos que están atravesando un gran momento y luchan por ganarse un lugar en el equipo de todos.

Matías Lazo, Cristian Carbajal, Jairo Concha, Diego Enríquez, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera, Anderson Villacorta y Felipe Chávez son algunos de los nombres que sorprendieron en la lista de convocados que presentó Barreto para el partido amistoso contra la 'Roja'.

Jairo Concha y César Inga serán titulares ante Chile

Felipe Chávez es quizás el nombre que más ilusiona a los hinchas de la 'blanquirroja'. El mediocentro de 18 años tiene la nacionalidad alemana, pero aceptó defender la camiseta nacional, y goza de continuidad en Bayern Múnich II. Se conoce que tendrá minutos en el 'Clásico del Pacífico'.

El que no tendrá minutos en el partido, a pesar de viajar con la delegación a Santiago, es Marcos López. El lateral izquierdo está sentido y en el comando técnico de la bicolor no lo quiere arriesgar.

Álex Valera y Anderson Santamaría, jugadores de Universitario, están con molestias físicas. Si ambos futbolistas mejoran tendrán minutos en el clásico. En caso de continuar con las dolencias, no formarán parte del duelo.

Chile, por su parte, también está atravesando un complicado momento deportivo. La horrorosa Eliminatoria que realizaron los obligan a tomar medidas radicales.

Chile se alista para el amistoso contra Perú

Sebastián Miranda asumirá interinamente las riendas de Chile. El estratega puntualizó que todo forma parte de un proyecto y los entrenadores de todas las categorías de la 'Roja' trabajan, se apoyan.

"Cuando se formó el proyecto de selecciones menores, se mencionó que no existía un entrenador designado a una categoría en específico, sino que nos ayudaríamos entre todos. Esta dualidad de funciones es algo que se había planificado", expresó Miranda.

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

México: 5:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 7:00 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (día siguiente)

¿Dónde ver Perú vs. Chile?

La transmisión del partido entre Perú y Chile estará a cargo de América TV, ATV y Movistar Deportes para el territorio nacional. Si te encuentras en Chile, el 'Clásico del Pacífico' lo puedes ver EN VIVO y EN DIRECTO por Chilevisión.

Perú vs. Chile: Últimos partidos

Perú 0-0 Chile | 15.11.24

Perú 0-0 Chile | 21.06.24

Chile 2-0 Perú | 12.10.23

Perú 2-0 Chile | 07.10.21

Chile 2-0 Perú | 13.11.20

Perú vs. Chile: Apuestas

Chile Empate Perú Betsson 1.92 3.05 4.45 Betano 1.98 3.10 4.55 Bet365 1.91 3.10 4.33 1xBet 2.02 3.31 4.50 CoolBet 1.90 3.30 4.50 DoradoBet 1.96 3.00 4.75

Perú vs. Chile: posible alineación

Perú: Diego Enríquez; César Inga, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Matías Lazo; Jesús Castillo, Erick Noriega; Maxloren Castro, Jairo Concha, Joao Grimaldo y Luis Ramos.

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Javier Altamirano, Lucas Cepeda; Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.