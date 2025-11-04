Resultados Beca 18-2026 LINK: verifica AQUÍ si estás APTO para el Examen Nacional de Preselección

El programa Beca 18, administrado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Perú, representa una de las oportunidades más importantes para que jóvenes peruanos con alto rendimiento académico y condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a estudios superiores sin tener que asumir los costos habituales de matrícula, pensiones y otros gastos asociados.

Este importante beneficio integral cubre, según la modalidad, gastos de matrícula, pensiones, materiales de estudio, alojamiento, alimentación, movilidad local, entre otros.

Para la convocatoria 2026, la Beca 18 tiene establecidas distintas etapas: inscripción, validación de requisitos, publicación de la lista de aptos para rendir un examen nacional de preselección, la realización del examen y finalmente la publicación de los preseleccionados que avanzan al siguiente filtro.

A continuación te dejamos los detalles que se saben sobre una de las fases clave: la publicación de la lista de aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) Beca 18‑2026.

¿Cuándo y dónde se publicará la lista de aptos?

De acuerdo con los documentos oficiales y comunicados del Pronabec, se tiene lo siguiente:

La página oficial del llamado para la convocatoria 2026 indica que la publicación de la lista de aptos para rendir el ENP está programada para el 4 de noviembre de 2025. La publicación se realizará a través del portal oficial del Pronabec dedicado a la convocatoria, en la dirección: www.pronabec.gob.pe/beca-18/

Además, los postulantes que resulten aptos recibirán una notificación personalizada en su casilla electrónica del sistema del Pronabec (Sistema Integrado de Becas, SIBEC) y en el correo electrónico registrado al momento de la inscripción.