0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Liverpool por Champions League
LO ÚLTIMO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Resultados Beca 18-2026 LINK: verifica AQUÍ si estás APTO para el Examen Nacional de Preselección

Miles de estudiantes están a la expectativa de que se puedan publicar los resultados de la Beca 18-2026. AQUÍ encontrarás la información necesaria.

Daniela Alvarado
Beca 18: revisa dónde saldrá la lista para aptos
Beca 18: revisa dónde saldrá la lista para aptos | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

El programa Beca 18, administrado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Perú, representa una de las oportunidades más importantes para que jóvenes peruanos con alto rendimiento académico y condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a estudios superiores sin tener que asumir los costos habituales de matrícula, pensiones y otros gastos asociados.

Conoce si las clases se suspenderán por el paro de transportistas este martes 4 de noviembre.

PUEDES VER: ¿Confirman suspensión de clases este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Revisa qué indicó Minedu

Este importante beneficio integral cubre, según la modalidad, gastos de matrícula, pensiones, materiales de estudio, alojamiento, alimentación, movilidad local, entre otros.

Para la convocatoria 2026, la Beca 18 tiene establecidas distintas etapas: inscripción, validación de requisitos, publicación de la lista de aptos para rendir un examen nacional de preselección, la realización del examen y finalmente la publicación de los preseleccionados que avanzan al siguiente filtro.

A continuación te dejamos los detalles que se saben sobre una de las fases clave: la publicación de la lista de aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) Beca 18‑2026.

¿Cuándo y dónde se publicará la lista de aptos?

De acuerdo con los documentos oficiales y comunicados del Pronabec, se tiene lo siguiente:

La página oficial del llamado para la convocatoria 2026 indica que la publicación de la lista de aptos para rendir el ENP está programada para el 4 de noviembre de 2025. La publicación se realizará a través del portal oficial del Pronabec dedicado a la convocatoria, en la dirección: www.pronabec.gob.pe/beca-18/

Además, los postulantes que resulten aptos recibirán una notificación personalizada en su casilla electrónica del sistema del Pronabec (Sistema Integrado de Becas, SIBEC) y en el correo electrónico registrado al momento de la inscripción.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Resultados Beca 18-2026 LINK: verifica AQUÍ si estás APTO para el Examen Nacional de Preselección

  2. Retiro ONP 2025: si cumples con estos 4 requisitos podrías cobrar hasta 21,400 soles

  3. Retiro ONP 2025: este sería el cronograma de pago de los 21,400 soles

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano