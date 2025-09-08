¿Cómo inscribirte correctamente a Beca 18-2026? Link oficial y los pasos que debes seguir

La Beca 18 es un reconocido programa del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) en Perú. Desde su creación, ha beneficiado a más de 88 000 jóvenes con alto rendimiento académico provenientes de hogares en situación de vulnerabilidad.

La convocatoria 2026 se lanzó oficialmente en setiembre de 2025. Ofrece 20 000 becas integrales que cubren todos los gastos relacionados con estudios superiores: examen o carpeta de admisión, matrícula, pensiones, nivelación académica, obtención del título, materiales de estudio. alimentación, alojamiento, transporte, entre otros.

Para postular con éxito a esta oportunidad, es fundamental cumplir con los requisitos y seguir cuidadosamente los pasos detallados que te dejaremos a continuación.

¿Cómo inscribirte a Beca 18‑2026?

Verifica tu clasificación socioeconómica (Sisfoh)

Debes certificar tu condición socioeconómica antes de postular. Si aún no la tienes o está desactualizada:

Acude a la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de tu municipalidad distrital.

Lleva el DNI de todos los miembros del hogar y un recibo de luz (no mayor a 3 meses).

Completa el Formato S100, con la información requerida.

Facilita una eventual visita domiciliaria si se solicita.

El trámite es gratuito y puede tardar hasta 25 días hábiles en zonas urbanas o 40 días hábiles en zonas rurales.

Revisa las bases del concurso y requisitos por modalidad

Pronabec publicó el expediente técnico y las bases oficiales a inicios de setiembre de 2025, junto con el detalle de las 10 modalidades de postulación, que varían en requisitos según la situación del postulante.

Fecha de inscripción y proceso virtual

La inscripción se abrió el lunes 8 de setiembre de 2025 y está disponible de forma gratuita y virtual en la web de Pronabec.

El portal oficial para inscribirte es: https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/

Según detalles, el plazo de inscripción se extiende hasta el 5 de octubre a las 11:59 p.m.

Preparación para el Examen Nacional de Preselección (ENP)