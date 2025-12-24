Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima este 24 y 25 de diciembre, según ATU
Esta Navidad, es clave conocer cómo se desarrollará el servicio público en las calles limeñas, pues se requiere organización con los horarios para los pasajeros.
La Navidad es una de las épocas del año con mayor movimiento en las calles de Lima y Callao. Familias que salen a comprar regalos, encuentros familiares y la necesidad de desplazarse para celebrar hacen que muchos usuarios dependan del transporte público incluso en días de fiesta.
Para facilitar la movilidad y ayudar a planificar los viajes de quienes necesitan trasladarse el 24 y 25 de diciembre de 2025, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha difundido los horarios especiales de atención de los distintos servicios de transporte público. Estos ajustes consideran la variación en la demanda propia de estas fechas y buscan un equilibrio entre la operación de los sistemas y la celebración de las festividades.
A continuación te detallamos cómo funcionarán los servicios de transporte público durante estas celebraciones para que puedas moverte con mayor seguridad y se puedan evitar inconvenientes.
Horarios especiales para el 24 de diciembre de 2025
Metro de Lima y Callao
- Línea 1: Operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., manteniendo atención continua durante el día festivo con una frecuencia de trenes que puede variar según la demanda.
- Línea 2 del Metro: Funcionará en su horario habitual, desde 6:00 a. m. hasta 11:00 p. m.
Metropolitano
Algunos servicios de Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarán atención desde el mediodía, como parte de los ajustes especiales. Los demás servicios regulares y alimentadores operarán en sus horarios normales durante el día festivo.
Corredores Complementarios y Aerodirecto
Los corredores complementarios (rojo, azul y morado) y el servicio Aerodirecto mantendrán atención en su horario regular, desde 5:00 a. m. hasta aproximadamente 11:00 p. m.
ATU anuncia horarios especiales por Navidad 2025 / FOTO: ATU
Transporte regular y taxis
- Transporte urbano regular: Circulación desde 4:30 a. m. hasta medianoche (12:00 a. m.), sujeto a la demanda.
- Taxis autorizados por ATU: Operarán las 24 horas, ofreciendo movilidad constante durante toda la celebración.
Horarios especiales para el 25 de diciembre de 2025 (Navidad)
Metro de Lima y Callao
- Línea 1: Atenderá desde 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m. con variación en la frecuencia de trenes según la franja horaria.
- Línea 2: Funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.
Metropolitano
- Los servicios regulares A, B y C operarán de 5:00 a. m. a 10:00 p. m..
- El Expreso 5 funcionará en un horario más reducido, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Los buses alimentadores estarán disponibles hasta las 11:00 p. m..
Corredores Complementarios y Aerodirecto
- Corredores complementarios: Atención habitual de aproximadamente 5:00 a. m. a 11:00 p. m..
- Aerodirecto: Funcionamiento normal en sus rutas regulares durante todo el día festivo.
Transporte regular y taxis
- Transporte público regular: Servicio disponible desde 4:30 a. m. hasta medianoche, según la demanda de pasajeros.
- Taxis autorizados: Continuarán operando las 24 horas, facilitando desplazamientos incluso en horarios nocturnos.
