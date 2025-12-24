Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima este 24 y 25 de diciembre, según ATU

La Navidad es una de las épocas del año con mayor movimiento en las calles de Lima y Callao. Familias que salen a comprar regalos, encuentros familiares y la necesidad de desplazarse para celebrar hacen que muchos usuarios dependan del transporte público incluso en días de fiesta.

Para facilitar la movilidad y ayudar a planificar los viajes de quienes necesitan trasladarse el 24 y 25 de diciembre de 2025, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha difundido los horarios especiales de atención de los distintos servicios de transporte público. Estos ajustes consideran la variación en la demanda propia de estas fechas y buscan un equilibrio entre la operación de los sistemas y la celebración de las festividades.

A continuación te detallamos cómo funcionarán los servicios de transporte público durante estas celebraciones para que puedas moverte con mayor seguridad y se puedan evitar inconvenientes.

Horarios especiales para el 24 de diciembre de 2025

Metro de Lima y Callao

Línea 1: Operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., manteniendo atención continua durante el día festivo con una frecuencia de trenes que puede variar según la demanda.

Operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., manteniendo atención continua durante el día festivo con una frecuencia de trenes que puede variar según la demanda. Línea 2 del Metro: Funcionará en su horario habitual, desde 6:00 a. m. hasta 11:00 p. m.

Metropolitano

Algunos servicios de Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarán atención desde el mediodía, como parte de los ajustes especiales. Los demás servicios regulares y alimentadores operarán en sus horarios normales durante el día festivo.

Corredores Complementarios y Aerodirecto

Los corredores complementarios (rojo, azul y morado) y el servicio Aerodirecto mantendrán atención en su horario regular, desde 5:00 a. m. hasta aproximadamente 11:00 p. m.

ATU anuncia horarios especiales por Navidad 2025 / FOTO: ATU

Transporte regular y taxis

Transporte urbano regular: Circulación desde 4:30 a. m. hasta medianoche (12:00 a. m.), sujeto a la demanda.

Taxis autorizados por ATU: Operarán las 24 horas, ofreciendo movilidad constante durante toda la celebración.

Horarios especiales para el 25 de diciembre de 2025 (Navidad)

Metro de Lima y Callao

Línea 1: Atenderá desde 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m. con variación en la frecuencia de trenes según la franja horaria.

Atenderá desde 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m. con variación en la frecuencia de trenes según la franja horaria. Línea 2: Funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Metropolitano

Los servicios regulares A, B y C operarán de 5:00 a. m. a 10:00 p. m..

El Expreso 5 funcionará en un horario más reducido, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Los buses alimentadores estarán disponibles hasta las 11:00 p. m..

Corredores Complementarios y Aerodirecto

Corredores complementarios: Atención habitual de aproximadamente 5:00 a. m. a 11:00 p. m..

Aerodirecto: Funcionamiento normal en sus rutas regulares durante todo el día festivo.

Transporte regular y taxis