Recorrido de Papá Noel EN VIVO HOY: dónde está y a qué hora llega a tu casa vía NORAD Tracks Santa

Cada Nochebuena, desde hace más de seis décadas, millones de corazones en todo el mundo laten al compás de una pregunta mágica: ¿Dónde está Papá Noel ahora mismo? Desde el Polo Norte hasta el techo de tu casa, el legendario portador de regalos emprende una travesía nocturna increíble que a muchos emociona.

Gracias a la tradición de NORAD Tracks Santa, una iniciativa del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, las familias pueden seguir en tiempo real el mágico vuelo del trineo tirado por renos, repleto de regalos y mucha alegría por la época.

Sigue el trayecto de Papá Noel gracias a la plataforma de NORAD / FOTO: NORAD

NORAD (North American Aerospace Defense Command) combina tecnología de satélites, radares y voluntarios dedicados para mostrar dónde está Papá Noel mientras desafía las horas y el espacio para repartir ilusión. Esta Navidad 2025, el sistema vuelve a estar activo y tú puedes ser testigo en vivo del mágico recorrido que culminará, como cada año, cerca de ti.

¿Cómo seguir el recorrido de Papá Noel en vivo hoy?

Para seguir a Papá Noel en tiempo real:

Sitio web oficial: Visita la página del NORAD Tracks Santa en noradsanta.org donde verás un mapa interactivo con la ubicación del trineo.

Aplicación móvil: Descarga la app oficial de NORAD Tracks Santa en iOS o Android para seguir su recorrido desde tu teléfono o tablet.

Llamada telefónica: Puedes llamar al número gratuito 1-877-HI-NORAD (1-877-446-6723) para escuchar actualizaciones en vivo de voluntarios sobre la ubicación de Papá Noel.

Alternativas interactivas: También puedes usar otros rastreadores navideños en línea como el Google Santa Tracker para una experiencia más lúdica con juegos y animaciones navideñas mientras esperas al trineo.

¿Dónde está Papá Noel ahora?

A estas horas de la noche del 24 de diciembre de 2025, Papá Noel ya ha despegado desde el Polo Norte y está avanzando por el mundo en su ruta para entregar regalos. Aunque el calendario de paradas cambia cada año, el orden general suele seguir el sentido horario alrededor del planeta: Oceanía, Asia, África, Europa y América.

Puedes ver el avance de su recorrido en el mapa interactivo del NORAD para saber si ya pasó por el continente americano o si aún está cruzando otras regiones del mundo.

¿A qué hora llega Papá Noel al Perú esta Navidad 2025?

Aunque el NORAD Tracks Santa muestra la posición de Papá Noel minuto a minuto, no es posible predecir con exactitud la hora en que llegará a una ciudad específica, incluido el Perú. NORAD mismo indica que solo el propio Papá Noel sabe cuándo aparecerá en cada lugar del mundo.

Sin embargo, basándose en años anteriores y el patrón típico del recorrido, Santa suele alcanzar zonas de América Latina entre las últimas horas de la tarde y la noche del 24 de diciembre.

Esto significa que, en Lima y otras regiones del Perú, Papá Noel probablemente empiece a estar muy cerca, o incluso esté entregando regalos, justo cuando los niños y niñas ya están dormidos o preparándose para acostarse, tal como lo hacen las leyendas navideñas.