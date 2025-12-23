Sigue EN VIVO el trineo de Santa Claus y descubre a qué hora exacta llegará a Nueva York

La noche más esperada del año vuelve a tener un aliado tecnológico. Este 24 de diciembre, millones de familias podrán seguir en tiempo real el recorrido de Papá Noel gracias al tradicional operativo de rastreo del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD), una iniciativa que combina radares, satélites y magia navideña para mostrar cada tramo del viaje más famoso del mundo.

Desde el Polo Norte hasta los hogares de América, el trineo de Santa será monitoreado minuto a minuto mientras cruza continentes y océanos repartiendo regalos.

Santa Claus recorre el mundo mientras millones siguen su trineo en tiempo real.

Cómo seguir el viaje de Santa Claus en vivo desde Estados Unidos

El seguimiento oficial comienza el 24 de diciembre a las 4:00 a. m. (hora del Este). A partir de ese momento, niños y adultos pueden ingresar al sitio NoradSanta.org o descargar la aplicación oficial para observar el avance del trineo en un mapa interactivo.

Desde las 6:00 a. m., el organismo habilita además la línea gratuita 1-877-HI-NORAD, donde voluntarios informan en tiempo real la ubicación de Papá Noel y responden preguntas de los más pequeños. El operativo se complementa con actualizaciones constantes en redes sociales y transmisiones especiales durante toda la jornada.

A qué hora llega Santa Claus a Nueva York en Nochebuena

Según el cronograma histórico, el recorrido comienza sobre el océano Pacífico, continúa por Asia, África y Europa, y culmina en el continente americano. En el caso de Nueva York, se estima que Santa Claus llegará entre las 9:00 p. m. y la medianoche del 24 de diciembre. Desde NORAD aclaran que el trayecto puede variar por factores climáticos y decisiones del propio Santa. “Si detecta que hay niños despiertos, sigue su camino y regresa más tarde, cuando todo esté en silencio”, explican desde el centro de control.

Los pilotos que escoltan el trineo cada año coinciden en una descripción inconfundible: Santa Claus tiene una estatura cercana a los 1,70 metros, un cuerpo robusto y una característica barba blanca que se mueve con el viento ártico. Su figura, aseguran, se distingue claramente en los sensores térmicos por la enorme bolsa de regalos y la energía que emite el trineo al despegar del Polo Norte.

El origen inesperado del rastreo de Santa

La tradición comenzó en 1955, cuando un error tipográfico en un anuncio navideño llevó a un niño a llamar por accidente a una línea militar. El oficial de turno, Harry Shoup, decidió seguirle el juego y darle información sobre la ubicación de Papá Noel.

Ese gesto espontáneo dio inicio a una costumbre que hoy conecta a millones de familias y se convirtió en uno de los proyectos comunitarios más emblemáticos del sistema de defensa norteamericano.

Quiénes responden las llamadas de niños en Nochebuena

Cada año, más de 1.200 voluntarios atienden llamadas y mensajes de todo el mundo. El equipo está integrado por personal militar, empleados civiles y ciudadanos que participan de forma voluntaria para mantener viva la ilusión navideña. La coordinación general del operativo está a cargo de dos oficiales que planifican el seguimiento durante todo el año, asegurando que la magia funcione sin interrupciones cada 24 de diciembre.