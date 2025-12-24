ALERTA usuarios: Nueva York estrena NUEVO sistema de pago en el transporte y así cambiarán las tarifas

El sistema de transporte público de Nueva York inicia una nueva etapa. A partir del 1 de enero, los pasajeros deberán adaptarse a un nuevo método de pago, dejando atrás la clásica MetroCard, que durante más de 30 años fue el pase de viaje de millones de usuarios. La decisión marca el cierre definitivo de una era y la consolidación de un sistema más moderno, ágil y digital.

Qué es OMNY y cómo funciona

El nuevo sistema se llama OMNY (One Metro New York) y utiliza tecnología de pago sin contacto. Para ingresar al metro o al bus, los pasajeros solo deben acercar su celular, tarjeta de crédito o débito, o una tarjeta física OMNY al lector del torniquete.

Nueva York deja atrás la MetroCard y apuesta por pagos digitales.

Según la Autoridad Metropolitana de Transporte, este método ya se utiliza en cerca del 90 % de los viajes diarios, lo que confirma su adopción masiva incluso antes del retiro total de la MetroCard. Quienes aún tengan una MetroCard podrán seguir utilizándola por seis meses, aunque ya no será posible recargarla. La MTA explicó que esta transición permitirá reducir costos asociados a la producción y distribución de las tarjetas físicas.

Con el paso del tiempo, conseguir una MetroCard será cada vez más difícil, acelerando el cambio definitivo hacia OMNY.

Nuevas tarifas y beneficios del sistema

El pasaje individual tiene un costo de US$2,90 y permite viajar tanto en metro como en autobús, con transbordos gratuitos durante dos horas. A partir del 4 de enero, la tarifa subirá a US$3. Uno de los principales beneficios del nuevo sistema es el límite semanal: cuando un usuario paga 12 viajes en un período de siete días, los trayectos adicionales se vuelven gratuitos hasta el final de la semana. El tope máximo es de US$34.

Cuánto cuesta la tarjeta OMNY física

Para quienes prefieran no usar el celular o tarjetas bancarias, existe la opción de adquirir una tarjeta OMNY física, que cuesta US$5. Está disponible en máquinas instaladas en las 472 estaciones del metro. Los usuarios pueden consultar movimientos y saldos creando una cuenta en el sitio oficial del sistema, y se espera que próximamente se lance una aplicación móvil dedicada.

Qué pasa con niños y usuarios frecuentes

Los niños que midan menos de 1,11 metros pueden viajar gratis acompañados por un adulto. Sin embargo, uno de los puntos más cuestionados del nuevo sistema es la eliminación del pase mensual ilimitado, una opción muy utilizada por trabajadores.

La MTA defendió el cambio asegurando que el límite semanal evita pagos grandes por adelantado y ofrece mayor flexibilidad a quienes dependen del transporte público a diario.