Donald Trump ANUNCIA que "extenderá la Navidad" y PROMETE más días libres para empleados
La orden ejecutiva permitirá a empleados federales disfrutar de un receso prolongado sin afectar sus salarios.
El cierre de año traerá una sorpresa para miles de trabajadores públicos en Estados Unidos. Una reciente orden ejecutiva firmada por Donald Trump establece un receso especial durante la semana de Navidad, lo que permitirá a los empleados federales disfrutar de varios días consecutivos sin actividad laboral y sin recortes en su salario.
PUEDES VER: EXCELENTES NOTICIAS para trabajadores: Nueva York CONFIRMA aumento del salario mínimo desde enero y estos serán los NUEVOS PAGOS
Según la disposición oficial, el personal del Gobierno federal dejará de trabajar antes de Nochebuena y retomará sus funciones después de Navidad, generando un descanso extendido que, al combinarse con el fin de semana, se traduce en casi cinco días seguidos de pausa laboral. La medida alcanza a la mayoría de los organismos y dependencias estatales.
No afecta el salario de los empleados.
Días extra de descanso confirmados para empleados federales
La Casa Blanca informó que el beneficio se aplicará a los trabajadores de los departamentos y agencias del Ejecutivo federal. El anuncio aclara que las oficinas permanecerán cerradas el 24 y el 26 de diciembre de 2025, es decir, el día previo y el posterior a Navidad, respectivamente.
Asimismo, la Oficina de Gestión de Personal (OPM) precisó que quienes ya tenían licencias aprobadas no verán alterados sus planes. Sin embargo, algunas áreas específicas podrían continuar operando si así lo exige la seguridad nacional o la defensa del país.
Un receso poco habitual en el calendario oficial
Especialistas coinciden en que este tipo de decisión no es frecuente, ya que amplía de manera excepcional el período de descanso navideño para cerca de dos millones de empleados federales. El efecto inmediato será un alivio laboral para los trabajadores, aunque también podría generar demoras temporales en ciertos servicios públicos.
Al mismo tiempo, analistas señalan que el receso extendido podría favorecer el movimiento económico, impulsando el consumo en rubros como comercio, viajes y turismo durante una de las semanas más activas del año.
La orden ejecutiva no altera de forma permanente el calendario de feriados nacionales, pero sí tendrá un impacto directo en la dinámica laboral de fin de año. Para millones de empleados públicos, la medida representa una oportunidad poco común de disfrutar una Navidad más larga y con menos obligaciones laborales.
