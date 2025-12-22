MUCHA ATENCIÓN, ciudadanos en Nueva York: este es el calendario oficial de depósitos SNAP y nuevos lineamientos

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó las fechas de pago del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Nueva York para enero de 2026. Los beneficiarios podrán organizar sus compras y presupuestos según el calendario oficial, que depende del último dígito del número de caso.

Además, el USDA detalló los nuevos lineamientos que deberán cumplirse para no perder el acceso a la asistencia. Estos cambios forman parte de la implementación de la ley One Big Beautiful Bill (OBBB), que introduce requisitos más estrictos en cuanto a edad, empleo y restricciones en el uso de los beneficios.

Calendario de pagos de SNAP en Nueva York

Los depósitos del SNAP en Nueva York se realizan generalmente durante los primeros nueve días del mes, según el último dígito del número de caso del beneficiario:

Beneficiarios de SNAP en Nueva York conocerán fechas de pago y nuevos lineamientos en 2026.

0 o 1: beneficios disponibles el 1º de enero

2: beneficios disponibles el 2 de enero

3: beneficios disponibles el 3 de enero

4: beneficios disponibles el 4 de enero

5: beneficios disponibles el 5 de enero

6: beneficios disponibles el 6 de enero

7: beneficios disponibles el 7 de enero

8: beneficios disponibles el 8 de enero

9: beneficios disponibles el 9 de enero

En la ciudad de Nueva York, los depósitos se distribuirán durante las dos primeras semanas de enero, ajustándose por días festivos o domingos. Este calendario permite que los beneficiarios planifiquen sus compras y tengan acceso oportuno a los recursos del programa.

Nuevos requisitos y restricciones del SNAP en 2026

A partir de 2026, los beneficiarios deberán cumplir con criterios actualizados para mantener sus beneficios. Entre los principales cambios se incluyen:

La edad límite para cumplir con requisitos de trabajo, capacitación o voluntariado sube de 54 a 64 años para adultos sin discapacidad ni dependientes.

El límite de edad de menores bajo cuidado se reduce de 18 a 14 años, afectando exenciones para padres o tutores.

Se eliminan exenciones que antes cubrían a personas sin hogar, veteranos e individuos de 24 años o menos bajo tutela estatal.

Se restringe la inscripción de personas provenientes de otros países.

Además, se aplicarán restricciones en el uso de cupones SNAP en 18 estados de EE.UU., prohibiendo la compra de refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres. Entre los estados que implementarán estas restricciones están Florida, Texas, Colorado, Hawái, Carolina del Sur y Missouri, con fechas específicas de inicio durante el año.

Estas modificaciones buscan optimizar el uso de los beneficios y fomentar hábitos de alimentación más saludables entre los beneficiarios del programa.