El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) se alista para implementar una serie de modificaciones muy significativas para los beneficiarios. Estas transformaciones buscan optimizar la entrega de beneficios y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, garantizando un acceso más eficiente a alimentos saludables. ¿Qué novedades se darán en el 2026?

SNAP: esto pasará con los beneficios del programa en el 2026 y sus nuevas exenciones

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), popularmente conocido como "cupones de alimentos", es gestionado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y proporciona apoyo a millones de ciudadanos estadounidenses con bajos ingresos para la adquisición de alimentos.

Recientemente, se han confirmado nuevos cambios en el programa SNAP, algunos de los cuales ya están en implementación. Una de las modificaciones más relevantes permite a los estados utilizar exenciones aprobadas por el USDA para limitar los productos que se pueden adquirir con los beneficios de SNAP.

Gracias a estas exenciones, los estados tienen la facultad de prohibir la compra de ciertos artículos como bebidas azucaradas, golosinas, bebidas energéticas y otros productos considerados no nutritivos. Hasta el momento, estados como Idaho, Utah, Indiana, Iowa, Arkansas, Florida y Texas han recibido aprobaciones, aunque los alimentos específicos y los plazos varían según cada jurisdicción.

Por otro lado, el Proyecto de Ley One Big Beautiful, que entró en vigor en julio del año pasado, modifica los requisitos laborales del programa. Esta legislación amplía la obligación de trabajo o capacitación a un rango de edad más amplio, abarcando hasta los 64 años, con un mínimo de 80 horas mensuales. Además, se han restringido muchas de las exenciones que se aplicaban anteriormente.

Asimismo, el nuevo proyecto de ley incrementa la carga financiera sobre los estados, que ahora deberán asumir el 75% de los costos administrativos del SNAP, un aumento significativo respecto al 50% que se manejaba anteriormente. Estos costos incluyen la contratación de personal, la gestión de la elegibilidad, la difusión de información y el mantenimiento del sistema, según reporta NASDAQ.

¿Desde cuando se implementarán los nuevos cambios?

Los cambios en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) se llevarán a cabo durante el año 2026. Los nuevos requisitos laborales comenzarán a aplicarse en marzo de ese año, mientras que las modificaciones en los costos administrativos se implementarán en octubre, coincidiendo con el inicio del año fiscal 2027, según información del sitio web del USDA.

Adicionalmente, las exenciones relacionadas con el programa se activarán en algún momento de 2026, lo que permitirá a los estados ajustar sus sistemas SNAP y definir qué productos alimenticios dejarán de ser elegibles para su compra. La fecha de implementación específica variará por estado; por ejemplo, Indiana, Virginia Occidental, Utah, Nebraska e Iowa tienen como objetivo iniciar los cambios el 1 de enero de 2026, de acuerdo con el USDA.