Recientemente, la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, en Nueva York, EE. UU., arrestó a una mujer residente de Fort Edward, esto luego de una investigación vinculada a un caso de fraude en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Las autoridades locales han informado que siguen indagando el asunto para esclarecer los detalles de esta irregularidad.

SNAP: arrestan a mujer de Fort Edward tras ser acusada de fraude y robo de más de 5 000 dólares

Por su parte, el sheriff Jeffrey J. Murphy informó que Michele Tobin, de 58 años, enfrenta cargos por hurto mayor en tercer grado, un delito grave de clase D. Según los investigadores de este caso, Tobin omitió declarar ingresos no laborales en sus solicitudes de beneficios SNAP durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, lo que generó un sobrepago de 5.679 dólares en asistencia pública.

Tras ser acusada, Tobin fue notificada de los cargos a través del Sistema Centralizado de Apelaciones y liberada bajo fianza. Se espera que comparezca ante el Tribunal Municipal de Fort Edward en una fecha próxima. No obstante, no se conoce más información al respecto.

¿Qué es el programa SNAP y por qué es importante en EE. UU.?

El Sistema de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), anteriormente conocido como el Programa de Cupones de Comida, se erige como la principal iniciativa del país para combatir el hambre.

Este programa proporciona apoyo alimentario a individuos y familias de bajos ingresos, así como a personas con discapacidades que dependen de ingresos fijos. A través de esta asistencia, se busca garantizar el acceso a alimentos nutritivos para aquellos que más lo necesitan.