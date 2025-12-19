- Hoy:
ALERTA inmigrantes: EE. UU. ORDENA suspender la "lotería de visas" y estos países quedarían fuera del programa
El Gobierno de Estados Unidos ordenó frenar el programa de visas por diversidad tras confirmarse que el sospechoso de un ataque ingresó legalmente por esta vía.
El Gobierno de Estados Unidos decidió congelar de forma inmediata el programa de visas por sorteo que permite acceder a la residencia permanente, una medida que marca un giro drástico en la política migratoria del país. La determinación fue anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras confirmarse que el principal sospechoso de un reciente ataque armado había ingresado legalmente al país a través de este mecanismo.
PUEDES VER: BUENAS NOTICIAS inmigrantes: Donald Trump confirma el ingreso LEGAL e inmediato a EE. UU. sin visa para estos ciudadanos
A través de un mensaje público, Noem explicó que la orden responde a directrices directas del presidente Donald Trump y que la instrucción ya fue comunicada al USCIS, con el objetivo de frenar de inmediato el funcionamiento del programa conocido como Lotería de Visas. Según la funcionaria, la suspensión busca evitar nuevos riesgos para la seguridad nacional mientras se revisa el alcance del sistema.
El Gobierno de EE. UU. suspendió la lotería de visas tras un ataque que reavivó el debate migratorio.
Decisión tras el ataque que sacudió a universidades de élite
El anuncio se produjo luego de que las autoridades vincularan al ciudadano portugués Claudio Manuel Neves-Valente con un violento episodio que dejó víctimas fatales en la Universidad de Brown y con el asesinato de un profesor del MIT, cuyo cuerpo fue encontrado días después en otro estado. Tras una intensa búsqueda, el sospechoso fue hallado sin vida, lo que cerró el operativo policial.
Las investigaciones revelaron que el hombre había obtenido la residencia permanente en 2017 mediante el programa de diversidad migratoria, un sistema vigente desde 1990 que otorga alrededor de 50.000 “green cards” anuales a ciudadanos de países con baja tasa de migración hacia EE. UU., siempre que superen controles, entrevistas y requisitos formales.
Un programa cuestionado desde hace años
Aunque millones de personas participan cada año en este sorteo, la Casa Blanca ha señalado reiteradamente sus fallas. Trump ha manifestado en varias ocasiones su rechazo a este tipo de mecanismos, al considerar que no garantizan filtros suficientes. La suspensión anunciada ahora refuerza una agenda migratoria más restrictiva, que incluye mayores controles, limitación de vías legales de ingreso y un impulso sostenido a las deportaciones.
Desde el Ejecutivo no descartan que el programa sea reformado de manera profunda o eliminado de forma definitiva, mientras se evalúan nuevas políticas que prioricen criterios de seguridad y verificación más estrictos para la inmigración legal en Estados Unidos.
