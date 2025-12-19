BUENAS NOTICIAS inmigrantes: Donald Trump confirma el ingreso LEGAL e inmediato a EE. UU. sin visa para estos ciudadanos

Ingresar a Estados Unidos suele implicar cumplir con requisitos estrictos, como presentar una visa vigente y un pasaporte válido. Sin embargo, no todos los viajeros extranjeros están sujetos a estas mismas exigencias. Existe una excepción poco conocida que permite el ingreso legal al país sin necesidad de portar ninguno de estos documentos tradicionales, siempre que se cumplan condiciones muy específicas relacionadas con el origen del viajero y la forma de ingreso.

Esta alternativa aplica únicamente en casos puntuales y está respaldada por normas oficiales de control fronterizo. La clave está en el país de procedencia y en el tipo de cruce utilizado, ya que no todas las vías de entrada habilitan esta modalidad.

Un permiso especial permite cruzar la frontera legalmente.

¿Qué extranjeros pueden entrar a EE. UU. sin visa ni pasaporte?

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los ciudadanos de Canadá cuentan con facilidades especiales para ingresar a Estados Unidos cuando el viaje se realiza por tierra o por vía marítima. En estos casos, no es obligatorio presentar una visa americana ni un pasaporte, siempre que el viajero disponga de una identificación alternativa aprobada por las autoridades.

Uno de los documentos más utilizados es la tarjeta SENTRI, un programa de viajero confiable que permite a personas previamente evaluadas acceder a carriles rápidos en cruces fronterizos, demostrando su identidad y bajo nivel de riesgo.

Documentos aceptados para ingresar sin visa

Además de SENTRI, las autoridades fronterizas aceptan otras credenciales oficiales para cruces terrestres o marítimos, entre ellas:

Licencia de conducir mejorada

Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS

Tarjeta FAST / Express

Con estas identificaciones, los ciudadanos canadienses pueden permanecer en EE. UU. como visitantes hasta por seis meses, siempre que cumplan con las condiciones migratorias establecidas. No obstante, si el ingreso se realiza por vía aérea, el pasaporte sigue siendo obligatorio, incluso para este grupo.

Cambios recientes en el trámite de visas americanas

Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos recordó que quienes sí necesitan visa deben realizar el trámite en la embajada o consulado correspondiente a su país de nacionalidad o residencia. Esta disposición, vigente desde septiembre, limita la posibilidad de buscar citas en sedes de terceros países con menor demanda.

Las autoridades aclararon que solo en situaciones excepcionales se permite solicitar la visa fuera del país de origen, principalmente cuando no existen operaciones consulares regulares en esa nación.