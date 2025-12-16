MUCHA ATENCIÓN, extranjeros en EE. UU.: CBP lanzaría nueva MEDIDA OBLIGATORIA para salir del país de manera legal

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) presentó una nueva propuesta que podría cambiar la forma en que los visitantes extranjeros demuestran que abandonaron el país dentro del plazo autorizado. La medida plantea el uso de una selfie obligatoria al salir del territorio estadounidense.

La iniciativa forma parte de un paquete de reformas migratorias orientadas a fortalecer los controles de entrada y salida, especialmente para quienes ingresan sin una visa tradicional. El proyecto fue publicado en el Registro Federal y se encuentra en fase de evaluación.

¿En qué consiste la selfie obligatoria al salir de EE. UU.?

La propuesta establece que los viajeros extranjeros deberán tomarse una fotografía facial en tiempo real al momento de abandonar Estados Unidos. Esta imagen serviría como prueba de que se respetaron los términos de estadía establecidos en el formulario I-94, que registra electrónicamente entradas y salidas.

La CBP evalúa exigir una selfie para confirmar la salida de extranjeros de EE. UU.

El sistema estaría integrado en un programa piloto denominado Voluntary Self-Reporting of Exit (VSRE), mediante el cual el propio viajero confirmaría su salida a través de la aplicación móvil CBP Home. Para completar el proceso, el usuario deberá enviar datos del pasaporte, una selfie tomada al instante y su ubicación geográfica en tiempo real.

¿Cómo verificará la CBP la autenticidad de la foto?

La CBP utilizará tecnología de geolocalización para comprobar que la persona se encuentra fuera del territorio estadounidense al momento de enviar la información. Además, el sistema impedirá cargar imágenes desde la galería del teléfono, asegurando que la selfie sea tomada en ese preciso instante.

Una vez validada, la evidencia se almacenará en el Sistema de Información de Llegadas y Salidas (ADIS). Estos datos podrían ser utilizados en el futuro como respaldo ante posibles dudas sobre estadías anteriores o solicitudes migratorias posteriores.

Cambios adicionales para viajeros con ESTA

Dentro del mismo paquete de modificaciones, la CBP planea eliminar la opción de solicitar la autorización ESTA desde su sitio web. Todo el trámite pasaría a realizarse exclusivamente mediante una aplicación móvil, con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir fraudes.

Según la agencia, este cambio permitiría evitar el uso de fotografías de baja calidad y combatir páginas fraudulentas que cobran tarifas indebidas. No obstante, la medida podría afectar a viajeros que no cuenten con dispositivos móviles compatibles con funciones biométricas avanzadas.