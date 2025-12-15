PELIGRO en el baño de un Walmart en Carolina del Sur: mujer lucha contra hombre que intenta agredirla

Un incidente alarmante ocurrió el pasado sábado en un Walmart de Hilton Head, Carolina del Sur, donde una mujer logró frustrar un intento de agresión sexual gracias a su rápida reacción y valentía. La Policía del Condado de Beaufort confirmó que el sospechoso, identificado como Joshua Allan Mayfield, fue detenido tras intentar agredirla.

Mujer se defiende durante agresión en baño de Walmart en Carolina del Sur

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort, Joshua Allan Mayfield, de 35 años y residente de Varnville, presuntamente atacó a una mujer de 25 años dentro del baño del supermercado. Según los informes, el hombre la amenazó con un arma de fuego e intentó cometer un acto sexual ilícito.

La víctima, sin embargo, reaccionó con rapidez y "luchó valientemente" para evitar que el ataque se consumara, según informaron las autoridades a WRDW/WAGT. La intervención de un hombre de 78 años, quien escuchó los gritos y acudió al baño, también fue crucial para que Mayfield se viera obligado a huir de la escena.

Arrestan al sospechoso y se le presentan cargos

Tras la identificación del sospechoso, la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort, con la colaboración de la Oficina del Sheriff del Condado de Hampton y de la Policía de Beaufort, logró detener a Mayfield el domingo.

De acuerdo con la información oficial, se le imputan varios cargos, incluidos agresión con intención de cometer conducta sexual delictiva, secuestro, robo violento en segundo grado, posesión de un arma durante un crimen violento y dos cargos de intimidación con arma. Mayfield fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Beaufort, donde permanece bajo custodia.

Las autoridades han solicitado que cualquier persona con información adicional sobre el sospechoso se comunique con el investigador Whitlock al 843-255-3443.