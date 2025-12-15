¡Inesperado desenlace! Recientemente, un hombre ha recibido una drástica sentencia luego de haberse declarado culpable de los cargos relacionados a un tiroteo mortal que sucedió en un Walmart en Fairfield Township, en Estados Unidos, en el 2022, y que dejó como saldo un muerto y un herido. ¿Qué datos se revelaron sobre el incidente y por qué no pudo ser absuelto? AQUÍ más información.

Walmart de Fairfield Township: hombre es sentenciado tras tiroteo mortal en tienda

'Wlwt', otros portales internacionales y las autoridades de Hamilton, Ohio, informaron que el hombre, que responde al nombre de Anthony Brown, fue acusado de disparar a dos personas en 2022, resultando en la muerte de una de ellas en una tienda Walmart, ubicada en Princeton Road, recibió una reciente sentencia.

Vale mencionar que, para aquel resultado, el proceso judicial tuvo que experimentar demoras, ya que Brown consultó a varios abogados antes de optar por representarse sí mismo. En septiembre de aquel año, no pudo evitar declararse culpable, reconociendo haber disparado a dos hombres, lo que culminó en el sensible fallecimiento de uno de ellos en dicho establecimiento.

Ahora, un juez que asumió el caso le impuso una condena de 26 años a cadena perpetua por múltiples cargos. Como se recuerda, este suceso llevó a cabo en mayo de 2022, cuando Brown intentó robar dispositivos electrónicos y un cliente intervino, lo que desató el tiroteo.

En el incidente de hace 3 años atrás, Brown disparó y causó la muerte de Adam Black, de 35 años, mientras que un empleado de Walmart también fue herido, aunque logró sobrevivir. No obstante, no se revelaron más detalles al respecto.

¿Qué hacer frente a un incidente en Walmart?

Vale mencionar que, si se reporta un incidente en la tienda estadounidense, se debe anteponer tu bienestar, por lo que deberías buscar atención médica de inmediato. Asimismo, es importante informar a la gerencia del establecimiento de inmediato para que se elabore un informe oficial del hecho.

También documentar la situación mediante fotografías y testimonios de testigos resulta fundamental, así como conservar cualquier recibo o comprobante que respalde tus derechos y posibles reclamaciones. Se sugiere, además, consultar a un abogado especializado en lesiones personales para recibir asesoría adecuada.