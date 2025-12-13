0
¡OFERTÓN! Walmart sorprende con GRAN DESCUENTO: ahorra más de $4,000 en este producto para toda la familia

Walmart ofrece en remate de un producto que se puede disfrutar con toda la familia, y puedes ahorrar más de $4,000 y hasta 20 meses sin intereses.

Gabriela Zevallos
Televisión Samsung QLED 50" 4K en oferta en Walmart.
Televisión Samsung QLED 50" 4K en oferta en Walmart. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

Si estabas buscando renovar tu televisor, Walmart trae una promoción que no puedes dejar pasar. La tienda ofrece en remate una pantalla Samsung QLED 50 pulgadas 4K, destacándose como una de las ofertas más atractivas de la temporada.

Aprovecha la oportunidad de llevarte a casa un Smart TV de alta gama a un precio más accesible, perfecto para disfrutar de tus series, películas y videojuegos junto a tu familia, con la mejor calidad de imagen y sonido.

Precio y facilidades de pago

La pantalla Samsung QLED de 50 pulgadas está disponible por $10,219.00, con un ahorro de $4,065.29 respecto a su precio original de $14,284.29.

Walmart

Televisión Samsung QLED 50” 4K en oferta en Walmart.

Además, Walmart ofrece facilidades de pago de hasta 20 meses sin intereses, lo que permite adquirir la TV con cuotas de $510.95 mensuales. Los compradores también cuentan con devoluciones hasta 30 días después de recibir el producto, lo que garantiza tranquilidad y seguridad en la compra.

Características destacadas de la Samsung QLED 50" 4K

La Samsung QN50QEF1AFXZX es una Smart TV 4K UHD con tecnología QLED que ofrece imágenes ultra nítidas, colores vibrantes y negros profundos gracias a su panel Quantum Dot.

Entre sus funciones más importantes se incluyen:

  • Mega Contrast: optimiza la profundidad y riqueza de los negros y blancos.
  • UHD Dimming: ajusta brillo, color y contraste por zonas para escenas más nítidas.
  • Contrast Enhancer: realza automáticamente el contraste para mayor sensación de profundidad.

Cuenta con procesador Quantum Processor Lite, sistema operativo Tizen, compatibilidad con asistentes de voz como Bixby, Alexa y Google Assistant, conectividad Wi-Fi, Bluetooth y múltiples puertos HDMI y USB. Ideal para disfrutar de películas, series y videojuegos con calidad superior.

