Películas, series y tus K-dramas favoritos GRATIS: esta plataforma no necesita de PAGO y es 100% LEGAL

Con más de 300 millones de usuarios en todo el mundo, Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más popular. La gigante estadounidense hace poco demostró su poderío al comprar por 72 billones de dólares a Warner Bros. y con ello también tomará posesión de HBO y HBO Max.

Si bien Netflix anunció que de momento no tomará medidas para 'acabar' con HBO Max, en solo algunos meses esto podría cambiar, por lo que miles de usuarios están buscando otras plataformas GRATUITAS que ofrezcan contenido multimedia como series, película, K-dramas y documentales totalmente GRATIS.

Por si no lo sabes, existen algunas páginas que te permiten disfrutar de contenido variado, sin tener que pagar una suscripción y una de las más populares es Vix, la plataforma de streaming que tiene películas, series, novelas, programas de TV, documentales, contenidos para niños, noticias y deportes.

¿Qué ofrece Vix? El catálogo total es de unos 1,372 títulos. Su catálogo incluye desde clásicos de la TV latina (novelas populares, series y telenovelas) hasta películas de estudios grandes, cine latino e independiente.

Si bien Vix tiene una versión PREMIUM, la versión gratuita también te ofrece contenido GRATUITO y algunas de las producciones más importantes son: El Chavo del 8, El Rescate, Fuego contra Fuego, La cacería, entre otras producciones.

Sin embargo, esto no es todo ya que ahora también Vix ofrece K-dramas, entre los que destacan: Belleza verdadera, Amor imperfecto, El romance de la suerte, Angry Mom, Mi amada y Eres Extra-Ordinaria. Para acceder a Vix solo deberás ingresar al ENLACE.