- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Gimnasia vs Estudiantes
- Tabla Liga de Vóley
Películas, series y tus K-dramas favoritos GRATIS: esta plataforma no necesita de PAGO y es 100% LEGAL
Si te gustan los K-dramas y eres fanáticos de 'El Chavo del 8', entonces tienes que crearte una cuenta en Vix, la plataforma GRATUITA con miles de series y películas LIBRES.
Con más de 300 millones de usuarios en todo el mundo, Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más popular. La gigante estadounidense hace poco demostró su poderío al comprar por 72 billones de dólares a Warner Bros. y con ello también tomará posesión de HBO y HBO Max.
Si bien Netflix anunció que de momento no tomará medidas para 'acabar' con HBO Max, en solo algunos meses esto podría cambiar, por lo que miles de usuarios están buscando otras plataformas GRATUITAS que ofrezcan contenido multimedia como series, película, K-dramas y documentales totalmente GRATIS.
PUEDES VER: 'Hablando Huevadas, de Perú pa'l mundo': ¿película de Jorge Luna y Ricardo Mendoza llegará a Netflix?
Por si no lo sabes, existen algunas páginas que te permiten disfrutar de contenido variado, sin tener que pagar una suscripción y una de las más populares es Vix, la plataforma de streaming que tiene películas, series, novelas, programas de TV, documentales, contenidos para niños, noticias y deportes.
¿Qué ofrece Vix? El catálogo total es de unos 1,372 títulos. Su catálogo incluye desde clásicos de la TV latina (novelas populares, series y telenovelas) hasta películas de estudios grandes, cine latino e independiente.
Si bien Vix tiene una versión PREMIUM, la versión gratuita también te ofrece contenido GRATUITO y algunas de las producciones más importantes son: El Chavo del 8, El Rescate, Fuego contra Fuego, La cacería, entre otras producciones.
Sin embargo, esto no es todo ya que ahora también Vix ofrece K-dramas, entre los que destacan: Belleza verdadera, Amor imperfecto, El romance de la suerte, Angry Mom, Mi amada y Eres Extra-Ordinaria. Para acceder a Vix solo deberás ingresar al ENLACE.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90