Deja de pagar una suscripción en Netflix y HBO Max: esta página ofrece 400 canales ONLINE totalmente GRATIS
Ahora podrás ver miles de películas y series, sin tener que pagar un centavo. Conoce cuáles son los canales online que ofrece PlutoTV a sus millones de usuarios.
Pese a que existen plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, HBO Max, Prime Video, miles de usuarios no están conformes con el servicio que ofrecen estos aplicaciones, ya que su parrilla de series, películas y novelas resulta limitado y hasta poco atractivo.
Lo peor de todo es que para acceder a su contenido, deberás pagar una suscripción mensual, la cual puede ir desde los 35 a 60 soles. Frente a esta situación, existen algunas alternativas GRATUITAS que te permitirán disfrutar de una parrilla inmensa de contenido multimedia, sin tener que pagar nada.
Este es el caso de Pluto TV, una plataforma online que ofrece más de 400 canales con programación totalmente sin tener que pagar por una suscripción. Esto no es todo, ya que la App se puede ejecutar desde cualquier ordenador o computadora, pero si deseas ver toda esta programación desde tu Smart TV, también lo puedes hacer totalmente libre.
Si estás cansado de pagar una suscripción y quieres disfrutar de series, películas y hasta documentales totalmente GRATIS, entonces Pluto TV te ofrece hasta 400 canales sin COSTO alguno. Cabe señalar que la programación cambia dependiendo de tu país de origen, pero igual tendrás una variada parrilla sin pagar nada.
Si bien Pluto TV ofrece 400 canales, existen algunos muy populares donde podrás ver películas, series y documentales totalmente GRATIS. Aquí algunos ejemplos de canales que puedes ver gratis.
- Cine Estelar
- Cine Acción
- SCIFI / Ciencia Ficción
- Thrillers / Suspenso
- Cine Romántico, Cine Drama, Cine Comedia, Cine Latino
- Series / Series Comedia
- Programas variados, reality shows, entretenimiento general (dependiendo de la región)
Recuerda que si bien para ver el contenido de Pluto TV no tienes que pagar ninguna suscripción, lo cierto es que la plataforma trabaja con publicidad dentro de su programación, por lo que de esta forma se autofinancia.
