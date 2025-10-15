Esta película significó el retorno triunfal de Demi Moore al cine y finalmente podrás verla en HBO

HBO Max, conocida actualmente como Max, alcanzó 125.7 millones de suscriptores a nivel mundial hasta el segundo trimestre del 2025. Si bien no tiene la llegada de Netflix, es uno de los servicios de streaming más populares y es por ello que cada cierto tiempo renueva su parrilla de películas y series.

En 2024, la recordada actriz Demi Moore volvió al cine principal con una cinta de terror, la cual en poco tiempo se ha convertido en un referente en el género. Esta película en cuestión se llama 'La Sustancia' y gracias a interpretación fue elogiada en festivales como Cannes, donde incluso recibió ovaciones de pie, consolidándola nuevamente como una actriz de peso en la industria.

¿De qué trata 'La Sustancia'? The Substance, título que lleva en inglés, es un thriller de terror y ciencia ficción protagonizado por Demi Moore, que interpreta a una estrella de Hollywood en decadencia obsesionada con recuperar su juventud. Desesperada, acepta usar un misterioso producto llamado “La Sustancia”, capaz de crear una versión más joven y perfecta de sí misma.

Al principio parece una solución milagrosa, pero pronto descubre que ambas versiones no pueden coexistir sin consecuencias brutales. La rivalidad entre su yo real y su yo rejuvenecido se convierte en una batalla psicológica y física por el control de su identidad.

Ya puedes ver La Sustancia en HBO Max. Foto: captura.

La Sustancia, ganó el premio al Mejor Guion en el Festival de Cannes y se llevó el Óscar al mejor maquillaje a peinado. Eso no es todo ya que la actriz Demi Moore se llevó un Globo de Oro a la mejor actriz por su participación en esta cinta.

Si bien La Sustancia solo podía ser vista en los cines, ahora también podrán hacerlo aquellas personas que tienen una suscripción activa en HBO MAX, puesto que desde hace solo algunos días ya está disponible en dicha plataforma de videos.