Olvídate de Netflix | Esta plataforma te permite ver 400 canales en vivo con miles de series y películas GRATIS

No necesitas pagar una suscripción o crearte una cuenta para disfrutar de películas, series, programas de TV internacional y diferente contenido GRATUITO.

Daniel Robles
Conoce todo sobre Pluto TV, la plataforma online que ofrece más de 400 canales GRATUITOS.
Conoce todo sobre Pluto TV, la plataforma online que ofrece más de 400 canales GRATUITOS.
Con más de 301.6 millones de suscriptores a nivel mundial, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares. Sin embargo, para poder disfrutar de todo el contenido que alberga, deberás pagar una suscripción, la cual puede costar más de 55 soles mensuales.

Si estás cansado de pagar por una suscripción y quieres disfrutar de cientos de películas, series y diferente programas de TV de forma GRATUITA, debes saber que ahora existe una plataforma libre llamada Pluto TV, la cual ofrece una programación variada durante las 24 horas del día.

Por si no lo sabías, Pluto TV es una plataforma GRATUITA que ofrece más de 400 canales con programación 100% LIBRE. Cabe señalar que la programación cambia dependiendo de tu país de origen, pero igual tendrás una variada parrilla sin pagar nada.

Lo mejor de todo es que Pluto TV no solo se puede ejecutar desde cualquier ordenador o computadora. Sino que, además, existe una aplicación para Smart TV, la cual podrás descargar sin costo alguno.

Te dejamos una lista de los canales más populares de Pluto TV donde podrás ver el contenido más variado y totalmente GRATUITO.

  • Cine Estelar — películas destacadas
  • Cine Acción, Cine Comedia, Cine Drama, Cine Terror, Cine Suspenso
  • Series de Crimen (True Crime)
  • Canales de entretenimiento / realities: 'Empeños a lo bestia', 'Top Gear', 'Motor', 'Animales', 'Reality'.
  • Noticias: Euronews, CBS News, CHV Noticias 24/7
  • Deportes: canal 'Deportes' con transmisiones deportivas, análisis, entrevistas
  • Infantil / Niños: canales con contenido para niños como 'Kids', 'Animakids', 'Nick Jr.'.
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

