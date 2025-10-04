- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Cristal
- Real Madrid vs Villarreal
- Universitario vs Juan Pablo II
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Olvídate de Netflix | Esta plataforma te permite ver 400 canales en vivo con miles de series y películas GRATIS
No necesitas pagar una suscripción o crearte una cuenta para disfrutar de películas, series, programas de TV internacional y diferente contenido GRATUITO.
Con más de 301.6 millones de suscriptores a nivel mundial, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares. Sin embargo, para poder disfrutar de todo el contenido que alberga, deberás pagar una suscripción, la cual puede costar más de 55 soles mensuales.
Si estás cansado de pagar por una suscripción y quieres disfrutar de cientos de películas, series y diferente programas de TV de forma GRATUITA, debes saber que ahora existe una plataforma libre llamada Pluto TV, la cual ofrece una programación variada durante las 24 horas del día.
PUEDES VER: Con Sydney Sweeney y Ana de Armas, llega "Edén" a streaming en octubre de 2025: ¿Dónde verla?
Por si no lo sabías, Pluto TV es una plataforma GRATUITA que ofrece más de 400 canales con programación 100% LIBRE. Cabe señalar que la programación cambia dependiendo de tu país de origen, pero igual tendrás una variada parrilla sin pagar nada.
Lo mejor de todo es que Pluto TV no solo se puede ejecutar desde cualquier ordenador o computadora. Sino que, además, existe una aplicación para Smart TV, la cual podrás descargar sin costo alguno.
Puede ver series totalmente GRATIS. Foto: captura.
Te dejamos una lista de los canales más populares de Pluto TV donde podrás ver el contenido más variado y totalmente GRATUITO.
- Cine Estelar — películas destacadas
- Cine Acción, Cine Comedia, Cine Drama, Cine Terror, Cine Suspenso
- Series de Crimen (True Crime)
- Canales de entretenimiento / realities: 'Empeños a lo bestia', 'Top Gear', 'Motor', 'Animales', 'Reality'.
- Noticias: Euronews, CBS News, CHV Noticias 24/7
- Deportes: canal 'Deportes' con transmisiones deportivas, análisis, entrevistas
- Infantil / Niños: canales con contenido para niños como 'Kids', 'Animakids', 'Nick Jr.'.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50