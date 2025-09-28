Será una serie terrorífica inspirada en un asesino brutal: ¿Cuándo y dónde se estrena "Monstruo"?

No se puede negar que los asesinos seriales, desde hace décadas, fascinan a propios y extraños, por lo que no es novedad que el arribo de estos personajes al mundo del entretenimiento iba a tener un gran impacto en la cultura popular. Un reflejo de esto es que en pocos días se estrenará Monstruo: La historia de Ed Gein, una escalofriante serie de terror.

Esta producción se podrá ver de forma exclusiva en plataformas de streaming, por lo que en las siguientes líneas conocerás todos los pormenores, a la vez de acceder a su último tráiler, que es la mejor muestra del infierno que nos espera como espectadores.

Fecha de estreno de Monstruo: La historia de Ed Gein

Esta es la tercera entrega de la saga "Monstruos" creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, luego de Dahmer y La historia de Lyle y Erik Menéndez ya tiene fecha confirmada de estreno, la cual está separada para este viernes 3 de octubre de 2025.

La producción abarcará la vida y carrera criminal de Ed Gein, uno de los asesinos seriales más perturbadores del siglo XX, el cual tuvo un impacto crucial en muchos villanos del cine como Norman Bates (Psicosis), Leatherface (La Masacre de Texas) y Buffalo Bill (El Silencio de los Inocentes).

Dónde ver Monstruo: La historia de Ed Gein

Como ya debes intuir, Monstruo: La historia de Ed Gein, se transmitirá vía streaming, por lo que no podrás verla por ningún otro servicio. Por ello, la serie se emitirá de forma exclusiva en Netflix, plataforma que también cuenta con Dahmer y Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez.

Tráiler de Monstruo: La historia de Ed Gein

Los tráilers de esta producción de Netflix se centrará en mostrarnos la vida solitario y oculta de Ed Gein quien vive en una granja que, en los hechos, sirve como fachada para un demonio con piel humana que, entre otras cosas, está obsesionado con su madre y que desatará el horror en todo aquél que se cruce en su camino.

De qué trata Monstruo: La historia de Ed Gein

Monstruo: La historia de Ed Gein es un thriller policíaco donde se buscará conocer la extraña infancia de Ed Gein, la cual estuvo marcada por la influencia de una madre autoritaria que, sin darse cuenta, incubó en su hijo el mal más oscuro.

Asimismo, veremos la necesidad del terrorífico personaje no solo en matar, sino en su fascinación por arrebatarle la piel a sus víctimas, a las cuales no solo quitó las vidas, sino que con cuyos restos fabricó souvenirs, guantes, muebles e, inclusive, lámparas.

No menos importante, y como en las entregas anteriores, Monstruo: La historia de Ed Gein, intentará responder la pregunta de por qué un ser humano puede descender a los abismos hasta ser presa de la oscuridad total.

Personajes de Monstruo: La historia de Ed Gein