Qué es Marvel Zombies y por qué todos adoran esta miniserie: ¿Dónde verla ONLINE?

Sin que nadie lo pidiera ni esperará, hace poco se lanzó la miniserie animada Marvel Zombies, el cual no es otra cosa que una reinterpretación orientada hacia el terror del universo de superhéroes de Marvel, pero que pondrá a los personajes de la misma en situaciones límite aunadas a un apetito voraz e incontrolable y que se ha convertido en un repentino éxito de audiencia.

Esta realidad alterna bebe mucho de lo que fue hace un par de años What If…?, la cual mostraba escenarios hipotéticos sobre qué habría pasado si los personajes de Marvel habrían actuado de forma distinta en escenas icónicas.

Dónde ver Marvel Zombies

El pasado miércoles 24 de septiembre de 2025, se estrenó de forma exclusiva para plataformas de streaming Marvel Zombies, la cual solo se puede ver de forma exclusiva por medio de la plataforma Disney Plus, la cual es dueña de Marvel, con todas las patentes y licencias de sus personajes (con excepción de Spiderman y otros más).

Tráiler de Marvel Zombies

De qué trata Marvel Zombies

La trama transcurre en una realidad alterna en la Tierra-2149, donde los superhéroes de Marvel existen, pero en una versión zombie. Todo se desarrolla teniendo como contexto un ser de otra dimensión quien presa del "hambre" propala la infección que alcanza, inclusive, a Los Vengadores, los X-Men, Los Cuatro Fantásticos, entre otros superheroes de esta casa desarrolladora de cómics.

Al estar bajo la dirección de Robert Kirkman, creador de The Walking Dead, la infección en Marvel Zombies se transmite por medio de la sangre de un infectado a través de las mordeduras, pero con la diferencia que no son criaturas no muertas que solo vagan por el mundo, sino que conservan su personalidad y poderes.

Estos conllevará a que los otrora justicieros saquen a relucir sus aspectos más oscuros, donde incluso los más queridos por los fans protagonizarán actos de crueldad impensados.

Cuántos capítulo Marvel Zombies

Marvel Zombies es una miniserie, razón por la cual esta producción animada no dispone de muchos episodios, ya que está conformada por cuatro capítulos cuya duración fluctúa entre los 32 a 38 minutos.

Capítulo 1: sobrevivientes solitarios enfrentan un implacable mundo de horrores.

sobrevivientes solitarios enfrentan un implacable mundo de horrores. Capítulo 2: en la carretera, el apetito por la carne lo gobierna todo.

en la carretera, el apetito por la carne lo gobierna todo. Capítulo 3: la putrefacta muerte saboreará su miedo.

la putrefacta muerte saboreará su miedo. Capítulo 4: un sangriento final.

Personajes de Marvel Zombies