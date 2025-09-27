- Hoy:
Qué es Marvel Zombies y por qué todos adoran esta miniserie: ¿Dónde verla ONLINE?
Pese a no contar con mucha pompa en su lanzamiento, la miniserie ha sido del agrado de los fans. Son pocos capítulos, pero están llenos de mucha acción.
Sin que nadie lo pidiera ni esperará, hace poco se lanzó la miniserie animada Marvel Zombies, el cual no es otra cosa que una reinterpretación orientada hacia el terror del universo de superhéroes de Marvel, pero que pondrá a los personajes de la misma en situaciones límite aunadas a un apetito voraz e incontrolable y que se ha convertido en un repentino éxito de audiencia.
Esta realidad alterna bebe mucho de lo que fue hace un par de años What If…?, la cual mostraba escenarios hipotéticos sobre qué habría pasado si los personajes de Marvel habrían actuado de forma distinta en escenas icónicas.
Dónde ver Marvel Zombies
El pasado miércoles 24 de septiembre de 2025, se estrenó de forma exclusiva para plataformas de streaming Marvel Zombies, la cual solo se puede ver de forma exclusiva por medio de la plataforma Disney Plus, la cual es dueña de Marvel, con todas las patentes y licencias de sus personajes (con excepción de Spiderman y otros más).
Tráiler de Marvel Zombies
De qué trata Marvel Zombies
La trama transcurre en una realidad alterna en la Tierra-2149, donde los superhéroes de Marvel existen, pero en una versión zombie. Todo se desarrolla teniendo como contexto un ser de otra dimensión quien presa del "hambre" propala la infección que alcanza, inclusive, a Los Vengadores, los X-Men, Los Cuatro Fantásticos, entre otros superheroes de esta casa desarrolladora de cómics.
Al estar bajo la dirección de Robert Kirkman, creador de The Walking Dead, la infección en Marvel Zombies se transmite por medio de la sangre de un infectado a través de las mordeduras, pero con la diferencia que no son criaturas no muertas que solo vagan por el mundo, sino que conservan su personalidad y poderes.
Estos conllevará a que los otrora justicieros saquen a relucir sus aspectos más oscuros, donde incluso los más queridos por los fans protagonizarán actos de crueldad impensados.
Cuántos capítulo Marvel Zombies
Marvel Zombies es una miniserie, razón por la cual esta producción animada no dispone de muchos episodios, ya que está conformada por cuatro capítulos cuya duración fluctúa entre los 32 a 38 minutos.
- Capítulo 1: sobrevivientes solitarios enfrentan un implacable mundo de horrores.
- Capítulo 2: en la carretera, el apetito por la carne lo gobierna todo.
- Capítulo 3: la putrefacta muerte saboreará su miedo.
- Capítulo 4: un sangriento final.
Personajes de Marvel Zombies
- Irman Vellani: como kamala Khan/Ms. Marvel.
- Dominique Thorne: como Riri Williams/Ironheart.
- Hailee Steinfeld: como Kate Bishop.
- Kerry Condon: como F.R.I.D.A.Y.
- Kenna Ramsey: como Okoye.
- Todd Williams: como Blade Knight.
- Kari Wahlgren: como Melina Vostokoff.
- Florence Pugh: como Yelena Belova.
- David Harbour: como Alexei Shostakov/Guardián Rojo.
- Simi Liu: como Xu Shang-Chi.
- Awkafina: como Katy.
- Randall Park: como Jimmy Woo.
- Feodor Chin: como Xu Wnewu/El Mandarín.
- Wyatt Russel: como John Walker.
- Rama Vallury: como Helmut Zemo.
- Elizabeth Olsen: como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata/Reina de los Muertos.
- Hudson Thames: como Peter Parkes/Spiderman.
- Paul Rudd: como Scott Lang/Ant-Man.
- Greg Furman: como Thor.
- Adam Hugill: como Rintrah.
- Daniel Swain: como Maestro de Londres.
- Sheila Atim: como Sara.
- Tessa Thompson: como Valquiria.
- F. Murray Abraham: como Khonshu.
- Zenobia Shorff: como Muneeba Khan.
Notas Recomendadas
