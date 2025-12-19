0

Sinuano Día de HOY, viernes 19 de diciembre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche de Colombia realizará un nuevo sorteo HOY, por lo que si quiere participar, sepa qué premios puede llevarte y cómo ver los resultados.

Angie De La Cruz
Accede a los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del viernes 19 de diciembre 2025.
Accede a los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del viernes 19 de diciembre 2025. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición este viernes 19 de diciembre del 2025, y usted podría ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiará en su suerte? En esta nota de Líbero, podrá consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo y dónde ver EN VIVO los números ganadores.

Resultados del Sinuano Día y Noche HOY, jueves 18 de diciembre.

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, viernes 19 de diciembre

09:35
19/12/2025

¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Día y Noche?

Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar el Sinuano Día y Noche. ¡No dudes en participar, porque podrías ganar mucho dinero!

09:28
19/12/2025

¡Sigue el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche!

Si estás participando, entonces no dudes en conocer los números ganadores del último sorteo del Sinuano Día y Noche.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se realiza de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2:30 pm y Sinuano Noche a las 10:30 pm. Asimismo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.

¿Cómo ver los resultados del sorteo Sinuano?

Revise los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche totalmente gratis, a través del canal oficial Telecaribe o en la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Premios del Sinuano Día y Noche

Revisa la lista de premios que puedes ganar si logras acertar, según la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

