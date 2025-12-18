- Hoy:
Sinuano Día y Noche HOY, jueves 18 de diciembre EN VIVO: últimos números ganadores del sorteo de Colombia
Mira los números ganadores del Sinuano Día y Noche HOY, jueves 18 de diciembre y conoce si eres uno de los afortunados. ¡Mucha suerte!
HOY, jueves 18 de diciembre, el Sinuano Día y Noche realizará un nuevo sorteo a favor de la población de Colombia. Si compraste un boleto y quieres conocer los números ganadores, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque puedes ser uno de los afortunados.
Sinuano Día y Noche HOY, jueves 18 de diciembre EN VIVO: resultados
¡Bienvenidos!
Este jueves 18 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
Resultado Sinuano Día y Noche del 17 de diciembre
- Números ganadores del Sinuano Día: 4186 - 5
- Números ganadores del Sinuano Noche: PENDIENTE.
¿A qué hora se juega el Sinuano de hoy?
El sorteo del Sinuano cuenta con dos sorteos diarios: la edición Día, que se juega de lunes a sábado a las 2:30 p.m., y la edición Noche, que habitualmente inicia a las 10:30 p.m. Sin embargo, durante los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m.
Premios del Sinuano Día y Noche
¿Quieres participar en los sorteos del Sinuano Día y Noche? Si es así, entonces debes conocer los montos que puedes llegar a ganar. ¡Mucha suerte!
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
¿Cómo se juega el Sinunano Día y Noche?
- Elegir un número de cuatro dígitos entre el 0000 y el 9999.
- Escoge tu número y decide la cantidad de dinero que deseas apostar.
- Realizar la apuesta en los puntos autorizados.
- Finalmente, debes esperar se realice el sorteo del Sinuano Día y Noche.
Estadísticas del Sinuano Día y Noche
Para elevar sus opciones de éxito, es aconsejable examinar las tendencias del Sinuano Día y Noche. En la sección posterior, se presentan las cifras que han salido con mayor frecuencia en esta popular lotería colombiana.
SINUANO DÍA
- 3 - 607 veces
- 4 - 595 veces
- 3 - 585 veces
- 2 - 618 veces
SINUANO NOCHE
- 1 - 15 veces
- 6 y 0 - 12 veces cada uno
- 9 - 16 veces
- 8 - 17 veces
- 4 - 16 veces
