Sorteo Copa Libertadores 2026 EN VIVO, transmisión de fase previa

Sinuano Día y Noche HOY, jueves 18 de diciembre EN VIVO: últimos números ganadores del sorteo de Colombia

Mira los números ganadores del Sinuano Día y Noche HOY, jueves 18 de diciembre y conoce si eres uno de los afortunados. ¡Mucha suerte!

Roxana Aliaga
Resultados del Sinuano Día y Noche HOY, jueves 18 de diciembre.
Resultados del Sinuano Día y Noche HOY, jueves 18 de diciembre. | Composición: Líbero.pe
HOY, jueves 18 de diciembre, el Sinuano Día y Noche realizará un nuevo sorteo a favor de la población de Colombia. Si compraste un boleto y quieres conocer los números ganadores, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque puedes ser uno de los afortunados.

Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 17 de diciembre.

PUEDES VER: ¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el miércoles 17 de diciembre?

Sinuano Día y Noche HOY, jueves 18 de diciembre EN VIVO: resultados

09:16
18/12/2025

¡Bienvenidos!

Este jueves 18 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Resultado Sinuano Día y Noche del 17 de diciembre

  • Números ganadores del Sinuano Día: 4186 - 5
  • Números ganadores del Sinuano Noche: PENDIENTE.

¿A qué hora se juega el Sinuano de hoy?

El sorteo del Sinuano cuenta con dos sorteos diarios: la edición Día, que se juega de lunes a sábado a las 2:30 p.m., y la edición Noche, que habitualmente inicia a las 10:30 p.m. Sin embargo, durante los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

¿Quieres participar en los sorteos del Sinuano Día y Noche? Si es así, entonces debes conocer los montos que puedes llegar a ganar. ¡Mucha suerte!

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cómo se juega el Sinunano Día y Noche?

  • Elegir un número de cuatro dígitos entre el 0000 y el 9999.
  • Escoge tu número y decide la cantidad de dinero que deseas apostar.
  • Realizar la apuesta en los puntos autorizados.
  • Finalmente, debes esperar se realice el sorteo del Sinuano Día y Noche.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

Para elevar sus opciones de éxito, es aconsejable examinar las tendencias del Sinuano Día y Noche. En la sección posterior, se presentan las cifras que han salido con mayor frecuencia en esta popular lotería colombiana.

SINUANO DÍA

  • 3 - 607 veces
  • 4 - 595 veces
  • 3 - 585 veces
  • 2 - 618 veces

SINUANO NOCHE

  • 1 - 15 veces
  • 6 y 0 - 12 veces cada uno
  • 9 - 16 veces
  • 8 - 17 veces
  • 4 - 16 veces
