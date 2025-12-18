Sinuano Día y Noche HOY, jueves 18 de diciembre EN VIVO: últimos números ganadores del sorteo de Colombia

HOY, jueves 18 de diciembre, el Sinuano Día y Noche realizará un nuevo sorteo a favor de la población de Colombia. Si compraste un boleto y quieres conocer los números ganadores, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque puedes ser uno de los afortunados.

Resultado Sinuano Día y Noche del 17 de diciembre

Números ganadores del Sinuano Día: 4186 - 5

Números ganadores del Sinuano Noche: PENDIENTE.

¿A qué hora se juega el Sinuano de hoy?

El sorteo del Sinuano cuenta con dos sorteos diarios: la edición Día, que se juega de lunes a sábado a las 2:30 p.m., y la edición Noche, que habitualmente inicia a las 10:30 p.m. Sin embargo, durante los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

¿Quieres participar en los sorteos del Sinuano Día y Noche? Si es así, entonces debes conocer los montos que puedes llegar a ganar. ¡Mucha suerte!

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cómo se juega el Sinunano Día y Noche?

Elegir un número de cuatro dígitos entre el 0000 y el 9999.

Escoge tu número y decide la cantidad de dinero que deseas apostar.

Realizar la apuesta en los puntos autorizados.

Finalmente, debes esperar se realice el sorteo del Sinuano Día y Noche.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

Para elevar sus opciones de éxito, es aconsejable examinar las tendencias del Sinuano Día y Noche. En la sección posterior, se presentan las cifras que han salido con mayor frecuencia en esta popular lotería colombiana.

SINUANO DÍA

3 - 607 veces

4 - 595 veces

3 - 585 veces

2 - 618 veces

SINUANO NOCHE