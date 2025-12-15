Sinuano Día y Noche HOY, lunes 15 de diciembre: últimos números ganadores de la lotería colombiana

HOY, lunes 15 de diciembre, el Sinuano Día y Noche realizará un nuevo sorteo a favor de sus participantes. Si quieres conocer los números ganadores y cotejar si ganaste uno de los premios que ofrece esta lotería de Colombia, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, lunes 15 de diciembre EN VIVO 09:09 ¡Bienvenidos! Este lunes 15 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el domingo 14 de diciembre?

A continuación, podrás conocer los resultados del Sinuano Día y Noche del domingo 14 de diciembre. ¡Esperamos que hayas sido uno de los ganadores, mucha suerte!

Número ganador del Sinuano Día: 7212 - 6

Número ganador del Sinuano Noche: 1600 -1

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche sigue un cronograma regular de lunes a sábado. El primer sorteo se efectúa a las 14:30 horas y el segundo a las 22:30 horas. No obstante, los domingos y días feriados, la hora del sorteo nocturno presenta una modificación, realizándose a las 20:30 horas.

Premios del Sinuano Día y Noche

¿Quiere probar suerte en el Sinuano Día y Noche? Si no está seguro de lo que puede ganar, revise el listado de premios para descubrir las recompensas potenciales y ver si resulta afortunado.

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cómo se juega el Sinunano Día y Noche?

Elegir un número de cuatro dígitos entre el 0000 y el 9999.

Escoge tu número y decide la cantidad de dinero que deseas apostar.

Realizar la apuesta en los puntos autorizados.

Finalmente, debes esperar se realice el sorteo del Sinuano Día y Noche.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

Con el fin de incrementar las probabilidades de acierto, se recomienda analizar las estadísticas del Sinuano Día y Noche. En el siguiente apartado, se detallan cuáles han sido los números más recurrentes en los sorteos realizados por esta reconocida lotería de Colombia.

SINUANO DÍA

3 - 607 veces

4 - 595 veces

3 - 585 veces

2 - 618 veces

SINUANO NOCHE