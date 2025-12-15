0
Cusco FC clasificó a la fase de grupos de la Libertadores

Sinuano Día y Noche HOY, lunes 15 de diciembre: últimos números ganadores de la lotería colombiana

Revisa AQUÍ los números ganadores del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 15 de diciembre y conoce si lograste ganar uno de los premios.

Roxana Aliaga
Últimos resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del lunes 15 de diciembre.
Últimos resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del lunes 15 de diciembre. | Composición: Líbero/ Roxana Aliaga
HOY, lunes 15 de diciembre, el Sinuano Día y Noche realizará un nuevo sorteo a favor de sus participantes. Si quieres conocer los números ganadores y cotejar si ganaste uno de los premios que ofrece esta lotería de Colombia, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.

Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 14 de diciembre.

PUEDES VER: ¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el domingo 14 de diciembre?

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, lunes 15 de diciembre EN VIVO

09:09
15/12/2025

¡Bienvenidos!

Este lunes 15 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el domingo 14 de diciembre?

A continuación, podrás conocer los resultados del Sinuano Día y Noche del domingo 14 de diciembre. ¡Esperamos que hayas sido uno de los ganadores, mucha suerte!

  • Número ganador del Sinuano Día: 7212 - 6
  • Número ganador del Sinuano Noche: 1600 -1

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche sigue un cronograma regular de lunes a sábado. El primer sorteo se efectúa a las 14:30 horas y el segundo a las 22:30 horas. No obstante, los domingos y días feriados, la hora del sorteo nocturno presenta una modificación, realizándose a las 20:30 horas.

Premios del Sinuano Día y Noche

¿Quiere probar suerte en el Sinuano Día y Noche? Si no está seguro de lo que puede ganar, revise el listado de premios para descubrir las recompensas potenciales y ver si resulta afortunado.

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cómo se juega el Sinunano Día y Noche?

  • Elegir un número de cuatro dígitos entre el 0000 y el 9999.
  • Escoge tu número y decide la cantidad de dinero que deseas apostar.
  • Realizar la apuesta en los puntos autorizados.
  • Finalmente, debes esperar se realice el sorteo del Sinuano Día y Noche.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

Con el fin de incrementar las probabilidades de acierto, se recomienda analizar las estadísticas del Sinuano Día y Noche. En el siguiente apartado, se detallan cuáles han sido los números más recurrentes en los sorteos realizados por esta reconocida lotería de Colombia.

SINUANO DÍA

  • 3 - 607 veces
  • 4 - 595 veces
  • 3 - 585 veces
  • 2 - 618 veces

SINUANO NOCHE

  • 1 - 15 veces
  • 6 y 0 - 12 veces cada uno
  • 9 - 16 veces
  • 8 - 17 veces
  • 4 - 16 veces
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

