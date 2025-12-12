Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 12 de diciembre EN VIVO: resultados y números ganadores del sorteo

El Sinuano Día y Noche realizará su más reciente sorteo este viernes 12 de diciembre y AQUÍ podrás acceder a toda la información del juego de Colombia. Conoce a qué hora se juega, cuáles son los resultados y plan de premios que puedes llevarte si logras acertar las balotas ganadoras.

Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 12 de diciembre EN VIVO: resultados 09:27 ¡Bienvenidos! Este viernes 12 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se emite de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y 10:30 p.m., respectivamente. Los domingos y días festivos, el horario nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

¿Dónde ver los resultados del Sinuano Día y Noche?

Si quiere revisar los resultados del sorteo Sinuano puede sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia. Además de ello, también te dejamos toda la información necesaria en la cobertura de hoy en Líbero.

¿Cuáles son las loterías que hay en Colombia?