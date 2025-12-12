0
Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 12 de diciembre EN VIVO: resultados y números ganadores del sorteo

Sigue EN VIVO el Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 12 de diciembre del 2025 y conoce los resultados del último sorteo en Colombia. Coteja AQUÍ tu boleto.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 12 de diciembre.
Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 12 de diciembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Sinuano Día y Noche realizará su más reciente sorteo este viernes 12 de diciembre y AQUÍ podrás acceder a toda la información del juego de Colombia. Conoce a qué hora se juega, cuáles son los resultados y plan de premios que puedes llevarte si logras acertar las balotas ganadoras.

Revisa los resultados del Sinuano Día y Noche.

Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 12 de diciembre EN VIVO: resultados

09:27
12/12/2025

¡Bienvenidos!

Este viernes 12 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se emite de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y 10:30 p.m., respectivamente. Los domingos y días festivos, el horario nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

¿Dónde ver los resultados del Sinuano Día y Noche?

Si quiere revisar los resultados del sorteo Sinuano puede sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia. Además de ello, también te dejamos toda la información necesaria en la cobertura de hoy en Líbero.

¿Cuáles son las loterías que hay en Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

