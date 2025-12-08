Sinuano Día de HOY, lunes 8 de diciembre EN VIVO: resultados y números ganadores del chance

El Sinuano realiza hoy, lunes 8 de diciembre, un nuevo sorteo que mantiene la expectativa de miles de jugadores. Este popular juego de azar brinda una nueva oportunidad para tentar a la suerte y acercarse al plan de premios. AQUÍ podrás seguir el sorteo, conocer los números ganadores y mantenerse al tanto de todos los resultados.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. Mientras que los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 pm (hora Colombia).

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:

2 : 420 veces

: 420 veces 8 : 416

: 416 5 : 403

: 403 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

9 : 32 veces

: 32 veces 2 : 31 veces

: 31 veces 3 , 1 , 5 : 27 veces cada uno

, , : 27 veces cada uno 6 : 24 veces

: 24 veces 8 : 22 veces

: 22 veces 4 : 20 veces

: 20 veces 7 : 19 veces

: 19 veces 0: 15 veces

¿Dónde ver los resultados del Sinuano?

El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar EN VIVO, a través del canal oficial Telecaribe, o por la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.