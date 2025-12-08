Sinuano Día de HOY, lunes 8 de diciembre EN VIVO: resultados y números ganadores del chance

0
El Sinuano trae hoy un nuevo sorteo lleno de expectativa. Revisa los resultados y descubre si la suerte está de tu lado. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 8 de diciembre.
Revisa los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 8 de diciembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Sinuano realiza hoy, lunes 8 de diciembre, un nuevo sorteo que mantiene la expectativa de miles de jugadores. Este popular juego de azar brinda una nueva oportunidad para tentar a la suerte y acercarse al plan de premios. AQUÍ podrás seguir el sorteo, conocer los números ganadores y mantenerse al tanto de todos los resultados.

Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 7 de diciembre.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del domingo 7 de diciembre: resultados del último sorteo

resultados Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 8 de diciembre EN VIVO

09:12
8/12/2025

¡Bienvenidos!

Este lunes 8 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. Mientras que los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 pm (hora Colombia).

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:

  • 2: 420 veces
  • 8: 416
  • 5: 403
  • 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

  • 9: 32 veces
  • 2: 31 veces
  • 3, 1, 5: 27 veces cada uno
  • 6: 24 veces
  • 8: 22 veces
  • 4: 20 veces
  • 7: 19 veces
  • 0: 15 veces

¿Dónde ver los resultados del Sinuano?

El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar EN VIVO, a través del canal oficial Telecaribe, o por la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

