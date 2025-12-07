Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 7 de diciembre EN VIVO: resultados y números ganadores

El sorteo Sinuano Día y Noche tendrá una nueva edición este domingo 7 de diciembre por lo que miles de colombianos pondrán a prueba su suerte en el popular chance. ¿Te animas a participar? En esta nota de Líbero podrás revisar los resultados, horarios y dónde ver EN VIVO los números ganadores. ¡Mucha suerte!

resultados Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 7 de diciembre EN VIVO 09:26 ¡Bienvenidos! Este domingo 7 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega la lotería Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano se juega todos los días de la semana, en sus dos ediciones, Día y Noche, que se realizan a las 2:30 p.m y a las 10:30 pm, respectivamente. Sin embargo, los domingos y feriados se cambia la hora por las 8:30 p.m en el horario nocturno.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?

Si deseas participar del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.

¿Cuántas loterías existen en Colombia?