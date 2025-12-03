- Hoy:
- Partidos de hoy
- Athletic Club vs Real Madrid
- Liga de Quito vs Emelec
- Monterrey vs Toluca
- Cruz Azul vs Tigres
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Sinuano Día HOY, miércoles 3 de diciembre: últimos resultados y a qué hora juega el sorteo colombiano
Conoce AQUÍ cuáles son los números ganadores del Sinuano Día HOY, miércoles 3 de diciembre. ¡Esperamos que seas uno de los ganadores!
El Sinuano Día HOY, miércoles 3 de diciembre, tiene diversos premios a favor de sus participantes. Si quieres conocer cuáles son los números ganadores de esta edición, así como a qué hora juega, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.
PUEDES VER: ¿Tuviste suerte? Resultado de Sinuano Día y Noche martes 2 de diciembre del último sorteo
Resultado Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 3 de diciembre
¿Cuándo es el próximo sorteo Sinuano Día y Noche?
El próximo juego del Sinuano Día y Noche será el jueves 3 de diciembre.
¿A qué hora juega el Sinuano Día?
Las personas deben saber que el Sinuano Día comienza a las 2:30 p.m.
¿Cuándo juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana.
¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Día y Noche?
Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar el Sinuano Día y Noche.
¡Bienvenido al Sinuano Día y Noche de HOY, 3 de diciembre!
Sigue el minuto a minuto del sorteo colombiano, porque tú puedes ser uno de los ganadores. ¡Mucha suere!
¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?
El sorteo Sinuano se desarrolla todos los días en sus dos ediciones, Día y Noche, que se llevan a cabo a las 2:30 p.m y a las 10:30 pm, respectivamente. Sin embargo, los domingos y feriados se cambia la hora del segundo juego, por las 8:30 p.m. (hora colombiana).
¿Dónde comprar los boletos del sorteo Sinuano?
Para participar del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.
¿Cuáles son los premios del Sinuano?
Los premios del sorteo colombiano se otorgan, de acuerdo a la cantidad de aciertos. Revisa la lista completa y conoce cuánto puedes ganar, según los números que coinciden con las balotas:
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.