Sinuano Día HOY, miércoles 3 de diciembre: últimos resultados y a qué hora juega el sorteo colombiano

El Sinuano Día HOY, miércoles 3 de diciembre, tiene diversos premios a favor de sus participantes. Si quieres conocer cuáles son los números ganadores de esta edición, así como a qué hora juega, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 3 de diciembre 12:08 ¿Cuándo es el próximo sorteo Sinuano Día y Noche? El próximo juego del Sinuano Día y Noche será el jueves 3 de diciembre. 11:04 ¿A qué hora juega el Sinuano Día? Las personas deben saber que el Sinuano Día comienza a las 2:30 p.m. 10:33 ¿Cuándo juega el Sinuano Día y Noche? El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana. 09:57 ¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Día y Noche? Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar el Sinuano Día y Noche. 09:21 ¡Bienvenido al Sinuano Día y Noche de HOY, 3 de diciembre! Sigue el minuto a minuto del sorteo colombiano, porque tú puedes ser uno de los ganadores. ¡Mucha suere!

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano se desarrolla todos los días en sus dos ediciones, Día y Noche, que se llevan a cabo a las 2:30 p.m y a las 10:30 pm, respectivamente. Sin embargo, los domingos y feriados se cambia la hora del segundo juego, por las 8:30 p.m. (hora colombiana).

¿Dónde comprar los boletos del sorteo Sinuano?

Para participar del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.

¿Cuáles son los premios del Sinuano?

Los premios del sorteo colombiano se otorgan, de acuerdo a la cantidad de aciertos. Revisa la lista completa y conoce cuánto puedes ganar, según los números que coinciden con las balotas: