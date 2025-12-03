0
Sinuano Día HOY, miércoles 3 de diciembre: últimos resultados y a qué hora juega el sorteo colombiano

Conoce AQUÍ cuáles son los números ganadores del Sinuano Día HOY, miércoles 3 de diciembre. ¡Esperamos que seas uno de los ganadores!

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del Sinuano Día y Noche del miércoles 3 de diciembre 2025.
Revisa los resultados del Sinuano Día y Noche del miércoles 3 de diciembre 2025. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Sinuano Día HOY, miércoles 3 de diciembre, tiene diversos premios a favor de sus participantes. Si quieres conocer cuáles son los números ganadores de esta edición, así como a qué hora juega, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.

Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del martes 2 de diciembre.

PUEDES VER: ¿Tuviste suerte? Resultado de Sinuano Día y Noche martes 2 de diciembre del último sorteo

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 3 de diciembre

12:08
3/12/2025

¿Cuándo es el próximo sorteo Sinuano Día y Noche?

El próximo juego del Sinuano Día y Noche será el jueves 3 de diciembre.

11:04
3/12/2025

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

Las personas deben saber que el Sinuano Día comienza a las 2:30 p.m.

10:33
3/12/2025

¿Cuándo juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana.

09:57
3/12/2025

¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Día y Noche?

Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar el Sinuano Día y Noche.

09:21
3/12/2025

¡Bienvenido al Sinuano Día y Noche de HOY, 3 de diciembre!

Sigue el minuto a minuto del sorteo colombiano, porque tú puedes ser uno de los ganadores. ¡Mucha suere!

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano se desarrolla todos los días en sus dos ediciones, Día y Noche, que se llevan a cabo a las 2:30 p.m y a las 10:30 pm, respectivamente. Sin embargo, los domingos y feriados se cambia la hora del segundo juego, por las 8:30 p.m. (hora colombiana).

¿Dónde comprar los boletos del sorteo Sinuano?

Para participar del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.

¿Cuáles son los premios del Sinuano?

Los premios del sorteo colombiano se otorgan, de acuerdo a la cantidad de aciertos. Revisa la lista completa y conoce cuánto puedes ganar, según los números que coinciden con las balotas:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

