Resultados Sinuano Día y Noche último sorteo de HOY, lunes 1 de diciembre de 2025: números ganadores

Sinuano Día y Noche regresa este lunes 1 de diciembre y ofrece a miles de jugadores la oportunidad de tentar la suerte. Participar es muy sencillo y puedes hacerlo desde los puntos autorizados o plataformas habilitadas, solo elige tus números de la suerte. En esta nota, podrás acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano Día se realiza de lunes a domingo a las 2:30 p. m. Por su parte, el Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10:30 p. m. y los domingos y días festivos a las 8:30 p. m.

¿Cómo se juega el sorteo Sinuano?

El sorteo Sinuano se juega como un chance tradicional en el que el participante elige una combinación de números, de cuatro cifras, y realiza su apuesta a través de puntos autorizados, plataformas digitales o canales oficiales. Una vez hecha la jugada, solo queda esperar la hora del sorteo para conocer el número ganador.

Si la combinación apostada coincide exactamente con la cifra sorteada, el jugador obtiene el premio correspondiente según el tipo de apuesta y el monto jugado. Es una modalidad sencilla y accesible que permite participar a diario.

¿Cómo reclamar mi premio si gané en el Sinuano Día y Noche?

Si resultas ganador en el Sinuano Día o Noche, puedes reclamar tu premio presentando tu documento de identidad y el comprobante de la apuesta en el punto de venta autorizado donde realizaste la jugada o en cualquier centro de pago habilitado por la empresa operadora del chance en tu región.