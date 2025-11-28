0
EN VIVO
Chivas vs. Cruz Azul por Liga MX

Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 28 de noviembre EN VIVO: resultados del último chance

Este viernes se realizará el sorteo Sinuano Día desde las 2:30 p. m. y AQUÍ podrá ver los resultados EN VIVO del último juego. Además, siga el Sinuano Noche.

Angie De La Cruz
Resultados del Sinuano Día y Noche del sorteo del viernes 28 de noviembre de 2025.
Resultados del Sinuano Día y Noche del sorteo del viernes 28 de noviembre de 2025. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

HOY, viernes 28 de noviembre, regresan el Sorteo Sinuano Día y Noche, con emocionantes premios que emocionan a miles de participantes en Colombia. Los resultados se publicarán a las 2:30 y 10:30 p. m., respectivamente, a través de los canales autorizados. Si vas a participar, en esta nota podrá revisar los números ganadores de estas ediciones, que ofrecen la posibilidad de ganar grandes premios.

Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 27 de noviembre.

PUEDES VER: ¿Ganaste? Resultado Sinuano Día y Noche del jueves 27 de noviembre 2025

Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 28 de noviembre 2025

  • Número ganador de cuatro cifras: desde las 2:30 p. m.
  • Quinta cifra: desde las 2:30 p. m.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano Día se realiza todos los días de la semana, a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Mientras que el Sinuano Noche se juega a las 10:30 p.m., de lunes a domingo, pero los domingos o feriados, se cambia a las 8:30 p. m.

¿Cómo se juega el sorteo Sinuano?

El Sinuano es un juego de azar tipo chance, en el que los participantes deben escoger una combinación numérica para intentar acertar el número ganador. Para participar, se debe realizar una apuesta en cualquiera de las diferentes modalidades, las cuales permiten elegir desde una cifra hasta cuatro cifras según el nivel de premio que se desea alcanzar:

  • A una cifra: de 0 a 9
  • A dos cifras: de 00 a 99
  • A tres cifras: de 000 a 999
  • A cuatro cifras: de 0000 a 9999

¿Dónde puedo jugar el chance del Sinuano?

El Sinuano se puede jugar en múltiples plataformas y puntos físicos en Colombia, ya que es un sorteo ampliamente distribuido por empresas autorizadas en todo el país. Esto permite que cualquier persona mayor de edad pueda participar de manera sencilla, ya sea de forma presencial o desde la comodidad del celular o computadora.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, viernes 28 de noviembre según Josie: tarot, predicciones y número de la suerte

  2. Sinuano Noche EN VIVO de HOY, jueves 27 de noviembre 2025: revisa los resultados del último sorteo

  3. Ana Paula enciende las redes por polémico comentario tras visitar el Monumental: "No son tan..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano