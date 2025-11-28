Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 28 de noviembre EN VIVO: resultados del último chance

HOY, viernes 28 de noviembre, regresan el Sorteo Sinuano Día y Noche, con emocionantes premios que emocionan a miles de participantes en Colombia. Los resultados se publicarán a las 2:30 y 10:30 p. m., respectivamente, a través de los canales autorizados. Si vas a participar, en esta nota podrá revisar los números ganadores de estas ediciones, que ofrecen la posibilidad de ganar grandes premios.

Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 28 de noviembre 2025

Número ganador de cuatro cifras: desde las 2:30 p. m.

desde las 2:30 p. m. Quinta cifra: desde las 2:30 p. m.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano Día se realiza todos los días de la semana, a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Mientras que el Sinuano Noche se juega a las 10:30 p.m., de lunes a domingo, pero los domingos o feriados, se cambia a las 8:30 p. m.

¿Cómo se juega el sorteo Sinuano?

El Sinuano es un juego de azar tipo chance, en el que los participantes deben escoger una combinación numérica para intentar acertar el número ganador. Para participar, se debe realizar una apuesta en cualquiera de las diferentes modalidades, las cuales permiten elegir desde una cifra hasta cuatro cifras según el nivel de premio que se desea alcanzar:

A una cifra: de 0 a 9

de 0 a 9 A dos cifras: de 00 a 99

de 00 a 99 A tres cifras: de 000 a 999

de 000 a 999 A cuatro cifras: de 0000 a 9999

¿Dónde puedo jugar el chance del Sinuano?

El Sinuano se puede jugar en múltiples plataformas y puntos físicos en Colombia, ya que es un sorteo ampliamente distribuido por empresas autorizadas en todo el país. Esto permite que cualquier persona mayor de edad pueda participar de manera sencilla, ya sea de forma presencial o desde la comodidad del celular o computadora.