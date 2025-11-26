- Hoy:
Sinuano Día de HOY, miércoles 26 de noviembre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
Si va a participar del Sinuano Día y Noche de HOY, aquí podrá acceder a toda la información sobre el último sorteo. Sepa a qué hora juega y resultados en vivo.
El Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 26 de noviembre, regresa con su más reciente sorteo, que ofrece un variado plan de premios. ¿Ya tiene su boleto? En esta nota de Líbero podrá seguir el juego colombiano EN VIVO para conocer los resultados y números ganadores. ¡Te deseamos mucha suerte!
PUEDES VER: ¿Ganaste? Resultado Sinuano Día y Noche martes 25 de noviembre: qué jugó y números ganadores del último sorteo
Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 26 de noviembre EN VIVO: resultados
¿Por qué el sorteo se llama Sinuano?
El nombre Sinuano está relacionado con el río Sinú, uno de los principales de Colombia, que atraviesa el departamento de Córdoba y desemboca en el mar Caribe. La lotería y sus sorteos se llaman Sinuano Día y Noche porque son operados desde la región cordobesa.
¡Bienvenidos!
Este miércoles 26 de noviembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El sorteo Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. de lunes a sábado, mientras que el Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m., pero los domingos y feriados se adelanta a las 8:30 p. m.
¿Dónde ver el sorteo Sinuano?
El sorteo Sinuano Día y Noche se transmite mediante el canal Telecaribe y también en línea a través del canal de Record en YouTube. Además, puedes consultar los resultados inmediatamente en Líbero, que cubre la lotería en vivo.
Estadística del Sinuano Día y Noche
- Entre los números más frecuentes en Sinuano están el 2, el 8, el 9 y el 1.
- Los números menos frecuentes que salen con menos regularidad incluyen el 5, el 6, el 0 y el 4.
¿Dónde comprar boletos para jugar el sorteo Sinuano?
Los boletos se venden en kioscos, puntos de chance o locales de loterías autorizados en todo el país. También en línea, a través de la página web de Record.
