Sinuano Día y Noche HOY, lunes 24 noviembre: últimos resultados del sorteo de Colombia
Aquí verás los últimos resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 24 de noviembre. ¡Mucha suerte, porque puedes ser uno de los ganadores!
El Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 24 de noviembre, cuenta con diversos premios a favor de la población. Si quieres conocer los números ganadores de esta nueva edición, entonces no dudes en revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!
Resultado Sinuano Día y Noche HOY, 24 de noviembre EN VIVO
¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana.
Bienvenido al Sinuano Día y Noche
Sigue el minuto a minuto del sorteo de Colombia.
Sinuano Día y Noche: ¿A qué hora comienza el sorteo?
El sorteo del Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido, según dio a conocer la empresa encargada de la Lotería colombiana.
- Sinuano Día: 2:30 p.m.
- Sinuano Noche: 10:30 p.m.
- Días festivos y domingos: 8:30 p.m.
Premios del Sinuano Día y Noche
A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que ofrece el Sinuano Día y Noche del lunes 24 de noviembre.
- Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
- Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
- Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
- Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.
Loterías Colombianas
Revisa cuáles son las loterías colombianas que puedes jugar en Colombia. ¡Toma nota!
- Lotería Cundinamarca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería del Valle
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Medellín
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Tolima
- Lotería del Huila
- Lotería del Meta
- Lotería de Manizales
- Lotería del Quindio
- Lotería de Santander
- Lotería de Risaralda
- Lotería del Cauca
