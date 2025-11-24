Sinuano Día y Noche HOY, lunes 24 noviembre: últimos resultados del sorteo de Colombia

El Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 24 de noviembre, cuenta con diversos premios a favor de la población. Si quieres conocer los números ganadores de esta nueva edición, entonces no dudes en revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, 24 de noviembre EN VIVO 09:39 ¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche? El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana. 09:38 Bienvenido al Sinuano Día y Noche Sigue el minuto a minuto del sorteo de Colombia.

Sinuano Día y Noche: ¿A qué hora comienza el sorteo?

El sorteo del Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido, según dio a conocer la empresa encargada de la Lotería colombiana.

Sinuano Día: 2:30 p.m.

Sinuano Noche: 10:30 p.m.

Días festivos y domingos: 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que ofrece el Sinuano Día y Noche del lunes 24 de noviembre.

Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.

Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

Loterías Colombianas

Revisa cuáles son las loterías colombianas que puedes jugar en Colombia. ¡Toma nota!