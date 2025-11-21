- Hoy:
Sinuano Día y Noche HOY, viernes 21 de noviembre EN VIVO: últimos números ganadores del sorteo colombiano
Revisa AQUÍ los últimos resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 21 de noviembre, porque puedes ser uno de los ganadores.
El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, viernes 21 de noviembre. Si quieres conocer los números ganadores de las dos ediciones, así como a qué hora juegan, entonces no dudes en cotejar las bolillas seleccionadas, porque puedes ser uno de los afortunados. ¡Mucha suerte!
Resultado Sinuano Día y Noche HOY, viernes 21 de noviembre EN VIVO
¡Bienvenidos!
Este viernes 21 de noviembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido durante los días de semana; sin embargo, los días festivos y domingos, el juego nocturno tiene variaciones.
- Sinuano Día: 2:30 p.m.
- Sinuano Noche: 10:30 p.m.
- Días festivos y domingos: 8:30 p.m.
Premios del Sinuano Día y Noche
A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que puedes llegar si logras acertar los números ganadores del sorteo Sinuano Día y Noche. ¡Toma nota!
- Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
- Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
- Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
- Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.
¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?
Las personas deben saber que hay puestos autorizados para comprar los boletos de Sinuano Día y Noche. Realiza una compra segura y gana mucho dinero en poco tiempo.
- En puntos de venta autorizados: SuperGIROS
- En la página web de Record (Loteras Colombianas)
- En plataformas digitales autorizadas que tengan convenio
Loterías de Colombia
Revisa cuáles son las loterías de Colombia que puedes jugar. ¡Participa, porque puedes ser uno de los ganadores, mucha suerte!
- Lotería Cundinamarca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería del Valle
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Medellín
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Tolima
- Lotería del Huila
- Lotería del Meta
- Lotería de Manizales
- Lotería del Quindio
- Lotería de Santander
- Lotería de Risaralda
- Lotería del Cauca
