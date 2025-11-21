El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, viernes 21 de noviembre. Si quieres conocer los números ganadores de las dos ediciones, así como a qué hora juegan, entonces no dudes en cotejar las bolillas seleccionadas, porque puedes ser uno de los afortunados. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido durante los días de semana; sin embargo, los días festivos y domingos, el juego nocturno tiene variaciones.

Sinuano Día: 2:30 p.m.

Sinuano Noche: 10:30 p.m.

Días festivos y domingos: 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que puedes llegar si logras acertar los números ganadores del sorteo Sinuano Día y Noche. ¡Toma nota!

Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

el ganador recibe 4.500 veces lo apostado. Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

el jugador recibe 400 veces lo apostado. Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.

pagan 50 veces lo apostado. Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?

Las personas deben saber que hay puestos autorizados para comprar los boletos de Sinuano Día y Noche. Realiza una compra segura y gana mucho dinero en poco tiempo.

En puntos de venta autorizados: SuperGIROS

En la página web de Record (Loteras Colombianas)

En plataformas digitales autorizadas que tengan convenio

Loterías de Colombia

Revisa cuáles son las loterías de Colombia que puedes jugar. ¡Participa, porque puedes ser uno de los ganadores, mucha suerte!