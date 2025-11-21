0

Sinuano Día y Noche HOY, viernes 21 de noviembre EN VIVO: últimos números ganadores del sorteo colombiano

Revisa AQUÍ los últimos resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 21 de noviembre, porque puedes ser uno de los ganadores.

Roxana Aliaga
Mira los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 21 de noviembre.
Mira los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 21 de noviembre. | Composición: Líbero/ Roxana Aliaga
COMPARTIR

El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, viernes 21 de noviembre. Si quieres conocer los números ganadores de las dos ediciones, así como a qué hora juegan, entonces no dudes en cotejar las bolillas seleccionadas, porque puedes ser uno de los afortunados. ¡Mucha suerte!

Revisa los resultados del Sinuano Día y Noche del jueves 20 de noviembre.

PUEDES VER: Números ganadores del Sinuano Día y Noche del jueves 20 de noviembre

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, viernes 21 de noviembre EN VIVO

09:32
21/11/2025

¡Bienvenidos!

Este viernes 21 de noviembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido durante los días de semana; sin embargo, los días festivos y domingos, el juego nocturno tiene variaciones.

  • Sinuano Día: 2:30 p.m.
  • Sinuano Noche: 10:30 p.m.
  • Días festivos y domingos: 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que puedes llegar si logras acertar los números ganadores del sorteo Sinuano Día y Noche. ¡Toma nota!

  • Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
  • Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
  • Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
  • Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?

Las personas deben saber que hay puestos autorizados para comprar los boletos de Sinuano Día y Noche. Realiza una compra segura y gana mucho dinero en poco tiempo.

  • En puntos de venta autorizados: SuperGIROS
  • En la página web de Record (Loteras Colombianas)
  • En plataformas digitales autorizadas que tengan convenio

Loterías de Colombia

Revisa cuáles son las loterías de Colombia que puedes jugar. ¡Participa, porque puedes ser uno de los ganadores, mucha suerte!

  • Lotería Cundinamarca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería del Valle
  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Medellín
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Huila
  • Lotería del Meta
  • Lotería de Manizales
  • Lotería del Quindio
  • Lotería de Santander
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería del Cauca
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, viernes 21 de noviembre: predicciones de Josie Diez Canseco, según tu signo

  2. Sinuano Noche HOY, jueves 20 de noviembre: resultados y números ganadores del último sorteo

  3. Ignácio Da Silva: ¿Quién es la esposa del futbolista brasileño que renovó con Sporting Cristal?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano