Sinuano Día y Noche del lunes 17 de noviembre EN VIVO: resultados y números ganadores de HOY

El Sinuano Día y Noche HOY, lunes 17 de noviembre de 2025, vuelve a mover a miles de jugadores que buscan iniciar la semana con un golpe de suerte. Como cada jornada, este popular sorteo colombiano ofrece dos momentos clave: la jugada diurna y la nocturna, ambas seguidas minuto a minuto por los apostadores.

El sorteo del Sinuano Día HOY está programado para alrededor de las 2:30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m. Desde Líbero.pe te llevamos los resultados EN VIVO, actualizados apenas la Lotería del Sinú confirme los números ganadores del día

Dónde ver el Sinuano Día y Noche hoy

Los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche de HOY se pueden verificar en las plataformas digitales de la Lotería del Sinú, así como en medios de confianza como Líbero.pe, donde se actualizan en el momento en que se confirman. También tendrás la oportunidad de consultar resultados pasados y toda la información importante del día.

A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche

La primera edición, Sinuano Día, se lleva a cabo a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche se realiza a las 10:30 p. m., excepto los domingos y días festivos, cuando su horario se adelanta a las 8:30 p. m.

¿Cuánto cuesta jugar al Sinuano?

Participar en el Sinuano es accesible para todo tipo de jugadores, ya que el costo del chance suele ser bajo y permite múltiples combinaciones. El precio exacto puede variar según el establecimiento, pero generalmente se mantiene dentro de un rango económico para el público.

¿Quién organiza el sorteo del Sinuano?

El Sinuano es administrado por la Lotería del Sinú, una entidad que se encarga de transmitir los sorteos y validar oficialmente los resultados. Sus sorteos son reconocidos por su transparencia y constancia a nivel nacional.