Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 15 de noviembre: números ganadores de la lotería en Colombia

El sorteo del Sinuano tendrá una nueva edición este 15 de noviembre y miles de participantes esperan poder ser el próximo afortunado.

Sinuano en vivo: resultados de hoy, 15 de noviembre
Este sábado 15 de noviembre se llevará a cabo un nuevo sorteo de la popular lotería colombiana El Sinuano, lo que representa una oportunidad para que miles de apostadores intenten su suerte y puedan ganar grandes premios. Este juego se realiza en dos ediciones principales, la de día y la de noche, lo que permite participar en distintos momentos del día. A continuación, te contamos cuáles son los horarios para ver El Sinuano, qué días se emite, y mucho más para participar.

Sepa cómo jugó el sorteo Sinuano Día y Noche del viernes 14 de noviembre.

¿Cuáles son los horarios para ver El Sinuano?

La edición denominada "Día" se realiza todos los días, y típicamente se juega alrededor de las 2:30 p.m. (hora de Colombia) de lunes a sábado, mientras que los domingos puede adelantarse.

La edición "Noche" se ofrece también cada día, normalmente a las 10:30 p.m. (hora de Colombia) de lunes a sábado, y los domingos o festivos cambia al horario de 8:30 p.m..

Ambos sorteos se transmiten en vivo a través del canal regional Telecaribe y también pueden consultarse los resultados mediante páginas oficiales o plataformas digitales.

¿Qué días se emite El Sinuano?

El Sinuano se emite todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos, lo que brinda múltiples oportunidades para jugar:

  • Edición Día: de lunes a domingo sin interrupción.
  • Edición Noche: igualmente de lunes a domingo, modificando el horario los domingos/festivos.

¿Cuáles son los premios de El Sinuano?

Los montos y multiplicadores de premios varían según la cantidad de aciertos en el número ganador. A continuación, los principales premios del Sinuano:

  • Acertar las cuatro cifras exactas (orden y número) - 4 500 veces el valor apostado.
  • Acertar tres cifras exactas - aproximadamente 400 veces lo apostado.
  • Acertar dos cifras exactas - cerca de 50 veces lo apostado.
  • Acertar una cifra exacta - se otorga unas 5 veces lo apostado.

¿Cómo jugar El Sinuano?

Participar en El Sinuano es sencillo. Aquí los pasos generales:

  • Selecciona tu número: Escoge un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) que será tu apuesta para el sorteo Día o Noche.
  • Define el monto de la apuesta: El valor mínimo y máximo dependerán del punto de venta o plataforma.
  • Decide si participas en Día, Noche o ambos: Puedes jugar para una o las dos ediciones del día.
  • Compra tu boleto en un punto autorizado de venta o en plataformas digitales habilitadas.
  • Guarda el comprobante: Mantén en buen estado tu boleto, pues será necesario para reclamar el premio.
  • Consulta los resultados tras cada sorteo: Comprueba tus números frente a los números ganadores que se publican.
  • Reclama tu premio en caso de ganar siguiendo las instrucciones oficiales.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

