- Hoy:
- Partidos de hoy
- Francia vs Ucrania
- Irlanda vs Portugal
- Haití vs Costa Rica
- Guatemala vs Panamá
- Canadá vs Ecuador
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Sinuano Día de HOY, jueves 13 de noviembre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
El Sinuano Día regresa HOY con una nueva edición y AQUÍ podrás acceder a toda la información sobre el sorteo. ¿A qué hora, cuáles son las estadísticas y más?
El sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 13 de noviembre del 2025, emociona a miles de jugadores en Colombia, que esperan llevarse el plan de premios. ¿Ya adquirió su boleto? En esta nota de Líbero, revise cuáles son los números ganadores y resultados EN VIVO del último sorteo. ¡Mucha suerte!
Sinuano Día y Noche: resultados EN VIVO de HOY, jueves 13 de noviembre
Estadística Sinuano Día
- 1ª cifra: 3- 294 veces
- 2ª cifra: 4 - 292 veces
- 3ª cifra: 0- 279 veces
- 4ª cifra: 2- 299 veces
Resultado de Sinuano Noche de ayer, 12 de noviembre
Números ganadores del sorteo Sinuano Noche: 3 9 8 7 | La Quinta: 1
¡Bienvenidos!
Este jueves 13 de noviembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El sorteo colombiano se realiza de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2:30 p. m. y Sinuano Noche a las 10:30 p. m. Asimismo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m.
El Sorteo Sinuano es una lotería popular de Colombia que se realiza todos los días.
Estadística del Sinuano Día y Noche
Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.
¿Cómo ver los resultados del sorteo Sinuano?
Revise los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche totalmente gratis, a través del canal oficial Telecaribe o en la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.
¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?
Si deseas participar del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90