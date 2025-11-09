0
Sorteo Sinuano Día de HOY, domingo 9 de noviembre EN VIVO: resultados y números ganadores

Si participas del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, AQUÍ podrás acceder a toda la información para incrementar las posibilidades de ser uno de los ganadores.

Angie De La Cruz
Accede a los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del domingo 9 de noviembre 2025.
Accede a los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del domingo 9 de noviembre 2025. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 9 de noviembre, emociona a miles de participantes en Colombia, puesto que pueden llevarse diversos premios. En esta nota podrá seguir EN VIVO el juego de la lotería, saber cuáles son sus estadísticas y los números ganadores de los resultados. ¡Mucha suerte!

Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 8 de noviembre.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del sábado 8 de noviembre: resultados del último sorteo

Sinuano Día y Noche de HOY, 9 de noviembre: últimos resultados del sorteo

10:04
9/11/2025

Loterías que se juegan en Colombia

-Lotería de Bogotá

-Lotería de Boyacá

-Lotería del Cauca

-Lotería Cruz Roja

-Lotería de Cundinamarca

-Lotería del Huila

-Lotería de Manizales

-Extra de Colombia

-Lotería de Medellín

-Lotería del Meta

-Lotería del Quindío

-Lotería de Risaralda

-Lotería de Santander

-Lotería del Tolima

-Lotería del Valle

09:09
9/11/2025

¡Bienvenidos!

Si compraste tus boletos de la lotería Sinuano, hoy podrás conocer los últimos resultados del domingo 9 de noviembre.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

¿Dónde ver el sorteo Sinuano Día y Noche?

Si quiere revisar los resultados del sorteo Sinuano puede sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:

  • 2: 420 veces
  • 8: 416
  • 5: 403
  • 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

  • 9: 32 veces
  • 2: 31 veces
  • 3, 1, 5: 27 veces cada uno
  • 6: 24 veces
  • 8: 22 veces
  • 4: 20 veces
  • 7: 19 veces
  • 0: 15 veces
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

