Resultados de Lotería de Boyacá HOY, sábado 8 de noviembre: números ganadores del sorteo 4597 y premio mayor

La Lotería de Boyacá regresa con su premio mayor de $15.000 millones y AQUÍ podrás acceder a toda la información para incrementar las oportunidades de ganar.

Angie De La Cruz
Accede a los números ganadores del último sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 8 de noviembre.
Accede a los números ganadores del último sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 8 de noviembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Hoy puede ser tu día de suerte gracias a la Lotería de Boyacá, que regresa con su reciente edición desde las 10:40 p. m. ¿Ya compró su boleto ganador? En esta nota podrá revisar toda la información del sorteo en Colombia, las estadísticas y cuáles son las bolillas que caerán. ¡Mucha suerte!

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá del 1 de noviembre?

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá del sábado 1 de noviembre de 2025 fue 5119 – Serie 363. Se sorteo el premio mayor de 17.000 millones de pesos.

Lotería de Boyacá

Premio mayor del último sorteo de la Lotería de Boyacá.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados desde las 10:30 de la noche (hora de Colombia); sin embargo, el premio mayor se da a conocer desde las 10:42 p. m. aproximadamente.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá de hoy?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de $15 000 millones de pesos colombianos, que puede llevarte si logra acertar las bolillas ganadoras.

Estadísticas de la Lotería de Boyacá

Según sus estadísticas recientes, los números comprendidos entre el 0000 y el 4999 suelen ser los más frecuentes en los sorteos, aunque el azar sigue siendo el principal factor determinante. Revisa los números que más caen:

  • Los dígitos 5, 6, 9 y 4 han tenido mayor frecuencia.
  • 1ª cifra: 4, 7, 8, 9
  • 2ª cifra: 3, 4, 5, 9
  • 3ª: 1, 5, 6, 7
  • 4ª: 1, 3, 5, 7.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Para jugar la Lotería de Boyacá, debes adquirir un billete o fracción autorizada en puntos de venta físicos o en plataformas oficiales en línea. Cada billete está compuesto por cuatro cifras y una serie, que son los números con los que se participa en el sorteo. Puedes comprar el billete completo o solo una fracción, dependiendo del monto que desees invertir y del premio que quieras obtener.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

