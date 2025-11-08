Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 8 de noviembre: últimos resultados de la lotería colombiana

Este sábado 8 de noviembre de 2025 se realizará uno de los sorteos más esperados de la lotería El Sinuano en Colombia. Tanto para quienes participan habitualmente como para quienes apenas están comenzando, es una ocasión que reúne emoción, esperanza y una mecánica sencilla de comprender.

Aunque el evento se anuncie con anticipación y publique los resultados de manera habitual, conviene recordar los elementos clave: los premios que se pueden ganar, la forma de jugar y los canales oficiales para seguirlo en vivo. A continuación te dejamos los detalles correspondientes.

¿Cuáles son los premios que puedes ganar por jugar al Sinuano?

En el sorteo del Sinuano, el plan de premios se basa en cuánto aciertas de los números que seleccionaste, y cuántos dígitos coinciden en orden exacto con el resultado sorteado. Algunos de los montos que se manejan:

Acertar las cuatro cifras en el orden exacto te permite ganar una multiplicación de hasta 4 500 veces lo que apostaste.

Acertar tres cifras en orden exacto te da un premio de unas 400 veces lo apostado.

Acertar dos cifras en orden exacto equivale a aproximadamente 50 veces lo apostado.

Acertar una sola cifra en la posición exacta también tiene premio, que suele ser 5 veces lo apostado.

Además, en algunas modalidades, dependiendo de la edición Día o Noche, se contempla la opción 'combinada' en la que se premia si los dígitos aparecen, pero no en el orden exacto.

Es importante tener en cuenta que, aunque estos multiplicadores están publicados, el monto real que recibirás depende de cuánto apostaste, la modalidad que elegiste y las reglas específicas del sorteo vigente.

¿Cómo se juega el Sinuano?

Para participar en el sorteo Sinuano, estos son los pasos básicos y condiciones más relevantes:

Elige tu combinación de cuatro dígitos, cada uno entre 0 y 9.

Decide cuánto apostarás. Cuanto mayor sea la apuesta, mayor será el premio potencial.

Elige la modalidad: puede ser 'orden exacto' (los dígitos deben coincidir en el mismo orden sorteado) o 'combinada/desordenada' (donde los dígitos coinciden pero en distinto orden) en aquellas ediciones que lo permiten.

Adquiere el boleto en un punto autorizado antes del cierre de apuestas del sorteo.

Espera el sorteo en el horario correspondiente. Si tus dígitos coinciden según la modalidad que elegiste, podrás reclamar el premio.

Siempre conserva tu boleto original: se requiere para verificar y reclamar en caso de resultar ganador.

Horarios del sorteo:

Sorteo Día : todos los días de lunes a sábado a las 14:30 horas, domingo a las 13:00 horas.

: todos los días de lunes a sábado a las 14:30 horas, domingo a las 13:00 horas. Sorteo Noche: lunes a sábado alrededor de las 22:30 horas, domingos y festivos un poco más temprano (20:30).

¿Dónde ver el Sinuano online en vivo?

Para seguir el sorteo al momento y conocer los resultados de forma oficial, estos son los canales sugeridos: