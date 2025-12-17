0

Partidos de hoy, jueves 18 de diciembre: Programación, horarios y canales de TV

Programación de partidos que se realizarán este jueves 18 de diciembre. Horarios y canales para ver en vivo fútbol por tv.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos de hoy jueves 18 de diciembre.
Programación completa de los partidos de hoy jueves 18 de diciembre. | Composición Líbero
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 18 de diciembre. El fútbol no se detiene y viviremos emocionantes compromisos. Horarios y canales de TV para ver en vivo los juegos.

Sorteo de la Fase Preliminar de Copa Libertadores 2026 con Sporting Cristal y Alianza Lima.

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

HoraPartidoCanal
19:00LDU vs. U. CatólicaDGO y DSports

Partidos de hoy por la Supercopa de Italia

HoraPartidoCanal
14:00Nápoles vs. AC MilanDSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga de Argelia

HorariosPartidosCanales
11:00Chlef vs. Oranbet365
11:00Rouisset vs. MC Algerbet365
14:00USM Alger vs. Ben Aknounbet365

Partidos de hoy por la Challenger Pro League

HorariosPartidosCanales
14:00Patro Eisden vs. Eupenbet365
14:00RFC Liege vs. Sporting Lokerenbet365

Partidos de hoy por la Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
17:00Nacional Potosí vs. The Strongestbet365
19:00Bolívar vs. Bloomingbet365

Partidos de hoy por la Conference League

HorariosPartidosCanales
15:00AEK vs. Univ. CraiovaDisney Plus y ViX
15:00AEK Larnaca vs. ShkendijaDisney Plus y ViX
15:00AZ Alkmaar vs JagielloniaDisney Plus y ViX
15:00Celje vs. ShelbourneDisney Plus y ViX
15:00Crystal Palace vs. KuPSDisney Plus y ViX
15:00Dinamo Kiev vs. NoahDisney Plus y ViX
15:00Estrasburgo vs. BreidablikDisney Plus y ViX
15:00Lausanne vs. FiorentinaDisney Plus y ViX
15:00Legia vs. LincolnDisney Plus y ViX
15:00Mainz vs. SamsunsporDisney Plus y ViX
15:00Omonia vs. RakowDisney Plus y ViX
15:00Rayo Vallecano vs. DritaDisney Plus y ViX
15:00Shakhtar vs. RijekaDisney Plus y ViX
15:00Shamrock Rovers vs. HamrunDisney Plus y ViX
15:00Sigma Olomouc vs. Lech PoznanDisney Plus y ViX
15:00Slovan Bratislava vs. HackenDisney Plus y ViX
15:00Sparta Praga vs. AberdeenDisney Plus y ViX
15:00Zrinjski vs. SK RapidDisney Plus y ViX

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HoraPartidoCanal
21:00Municipal vs. Deportiva AchuapaViX

Partidos de hoy por la Liga de Honduras

HoraPartidoCanal
20:30Marathón vs PlatenseBet365

Partidos de hoy por Copa Árabe de la FIFA

HorariosPartidosCanales
06:00Arabia Saudí vs. Emiratos Árabes Unidos1xBet
11:00Jordania vs. Marruecos1xBet

Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

