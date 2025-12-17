Partidos de hoy, jueves 18 de diciembre: Programación, horarios y canales de TV

- Hoy:
Programación de partidos que se realizarán este jueves 18 de diciembre. Horarios y canales para ver en vivo fútbol por tv.
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 18 de diciembre. El fútbol no se detiene y viviremos emocionantes compromisos. Horarios y canales de TV para ver en vivo los juegos.
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|LDU vs. U. Católica
|DGO y DSports
Partidos de hoy por la Supercopa de Italia
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Nápoles vs. AC Milan
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga de Argelia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Chlef vs. Oran
|bet365
|11:00
|Rouisset vs. MC Alger
|bet365
|14:00
|USM Alger vs. Ben Aknoun
|bet365
Partidos de hoy por la Challenger Pro League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Patro Eisden vs. Eupen
|bet365
|14:00
|RFC Liege vs. Sporting Lokeren
|bet365
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Nacional Potosí vs. The Strongest
|bet365
|19:00
|Bolívar vs. Blooming
|bet365
Partidos de hoy por la Conference League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|AEK vs. Univ. Craiova
|Disney Plus y ViX
|15:00
|AEK Larnaca vs. Shkendija
|Disney Plus y ViX
|15:00
|AZ Alkmaar vs Jagiellonia
|Disney Plus y ViX
|15:00
|Celje vs. Shelbourne
|Disney Plus y ViX
|15:00
|Crystal Palace vs. KuPS
|Disney Plus y ViX
|15:00
|Dinamo Kiev vs. Noah
|Disney Plus y ViX
|15:00
|Estrasburgo vs. Breidablik
|Disney Plus y ViX
|15:00
|Lausanne vs. Fiorentina
|Disney Plus y ViX
|15:00
|Legia vs. Lincoln
|Disney Plus y ViX
|15:00
|Mainz vs. Samsunspor
|Disney Plus y ViX
|15:00
|Omonia vs. Rakow
|Disney Plus y ViX
|15:00
|Rayo Vallecano vs. Drita
|Disney Plus y ViX
|15:00
|Shakhtar vs. Rijeka
|Disney Plus y ViX
|15:00
|Shamrock Rovers vs. Hamrun
|Disney Plus y ViX
|15:00
|Sigma Olomouc vs. Lech Poznan
|Disney Plus y ViX
|15:00
|Slovan Bratislava vs. Hacken
|Disney Plus y ViX
|15:00
|Sparta Praga vs. Aberdeen
|Disney Plus y ViX
|15:00
|Zrinjski vs. SK Rapid
|Disney Plus y ViX
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Municipal vs. Deportiva Achuapa
|ViX
Partidos de hoy por la Liga de Honduras
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|Marathón vs Platense
|Bet365
Partidos de hoy por Copa Árabe de la FIFA
|Horarios
|Partidos
|Canales
|06:00
|Arabia Saudí vs. Emiratos Árabes Unidos
|1xBet
|11:00
|Jordania vs. Marruecos
|1xBet
Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
