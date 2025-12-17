¿A qué hora juega Liga de Quito vs Universidad Católica y dónde ver final de Copa Ecuador?

0
Sigue el partido Liga de Quito vs Universidad Católica EN VIVO por la final de Copa Ecuador desde el Estadio Olímpico Atahualpa. ¿A qué hora juega?

Erickson Acuña
Liga de Quito vs Universidad Católica chocan por la final de Copa Ecuador.
Liga de Quito vs Universidad Católica chocan por la final de Copa Ecuador. | Composición: Líbero
Momento de ver el partido Liga de Quito vs Universidad Católica por la final de la Copa Ecuador, este jueves 18 de diciembre. El encuentro a disputarse en el Estadio Olímpico Atahualpa promete muchas emociones en los hinchas, por ello, revisa los horarios y canales para seguir este compromiso.

¿A qué hora juega Liga de Quito vs Universidad Católica?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Liga de Quito vs Universidad Católica, válido por la final de la Copa Ecuador:

  • México: 18:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 19:00 horas
  • Venezuela, Bolivia: 20:00 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 20:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 21:00 horas (domingo) 
  • España: 01:00 horas (viernes)

¿Dónde ver Liga de Quito vs Universidad Católica EN VIVO?

El partido de Liga de Quito vs Universidad Católica, por la final de la Copa Ecuador será transmitido por DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Teleamazonas para todo el territorio ecuatoriano. Para Perú, a través de DIRECTV Sports. También puedes seguir el minuto a minuto por la web de Líbero.

Antesala de Liga de Quito vs Universidad Católica por la final de la Copa Ecuador

La Universidad Católica llega a este compromiso luego de dejar en el camino a Cuenca Juniors en las semifinales del torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Conscientes de que la final será a partido único, ya ultiman detalles para poder afrontar el encuentro ante un duro rival.

Liga de Quito

Liga de Quito choca contra Universidad Católica

Por su parte, Liga de Quito superó 5-4 a Emelec en penales luego de empatar 2-2 en el global por las semifinales. El equipo albo quiere conseguir el trofeo y saldrá con todas sus armas para lograr el objetivo en el cierre de la temporada del país norteño.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

