Liga de Quito vs. U Católica EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver final de la Copa Ecuador

Desde el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, se enfrentarán Liga de Quito vs. Universidad Católica por la gran final de la Copa Ecuador 2025, este jueves 18 de diciembre desde las 19.00 horas de Perú y Ecuador. La transmisión será por DirecTV y a continuación te contamos todos los detalles del emocionante encuentro por un nuevo título oficial.

Debido a que Independiente del Valle se coronó campeón de la Serie A de Ecuador, también conocida como Liga Pro, el único título que le queda a LDU esta temporada es este torneo. Por ello saldrá con todo ante la U Católica que quedó cuarto y clasificó a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Ambos clubes saldrán con todo por el triunfo.

LDU clasificó tras vencer por penales a Emelec.

Liga de Quito vs. U Católica: horarios

Te brindamos los horarios dependiendo de tu país:

México y Costa Rica: 18.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19.00 horas

Bolivia y Venezuela: 20.00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 21.00 horas

¿Dónde ver Liga de Quito vs. U Católica EN VIVO?

La transmisión del partido entre Liga de Quito vs. Universidad Católica EN VIVO por la gran final de la Copa Ecuador 2025 será mediante la señal de Teleamazonas para todo Ecuador, mientras que en el resto de Latinoamérica será vía DirecTV Sports. Asimismo, podrás ver el enfrentamiento entre ambos clubes totalmente online a través de DGO y el diario Líbero.

Liga de Quito vs. U Católica: posibles alineaciones

Liga de Quito : Alexander Domínguez, Leonel Quiñónez, Ricardo Ade, Gian Allala, José Quintero, Gabriel Villamíl, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Bryan Ramírez, Michael Estrada, Lisandro Alzugaray.

: Alexander Domínguez, Leonel Quiñónez, Ricardo Ade, Gian Allala, José Quintero, Gabriel Villamíl, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Bryan Ramírez, Michael Estrada, Lisandro Alzugaray. U Católica: Johan Lara, Eric Valencia, Jhon Chancellor, Luis Cangá, Renato Caicedo, Luis Moreno, Facundo Martínez, Andrés Rodríguez, Mauricio Alonso, Azarías Londoño, Byron Palacios.

Últimos partidos de Liga de Quito

Los últimos cinco partidos de LDU:

Libertad 2-1 Liga de Quito | Liga Pro

Independiente del Valle 0-0 Liga de Quito | Liga Pro

Orense 2-1 Liga de Quito | Liga Pro

Liga de Quito 0-1 (5-4) Emelec | Copa Ecuador

Liga de Quito 2-1 Independiente del Valle | Liga Pro

Últimos partidos de la U Católica

Estos fueron sus últimos cinco encuentros:

Universidad Católica 0-1 Independiente del Valle | Liga Pro

Barcelona 1-1 Universidad Católica | Liga Pro

Deportivo Cuenca Juniors 0-0 Universidad Católica | Copa Ecuador

Universidad Católica 0-0 Orense | Liga Pro

Universidad Católica 4-1 Deportivo Cuenca Juniors | Copa Ecuador

¿En qué estadio juegan Liga de Quito vs. U Católica?

El Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Naciones Unidas, en el sector de El Batán, al norte de la ciudad de Quito, será el encargado de albergar la final entre ambos clubes. Este recinto deportivo está situado a 2783 metros sobre el nivel del mar y tiene capacidad para albergar a 35,258 espectadores en sus tribunas.