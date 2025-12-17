- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Flamengo vs PSG
- Real Madrid vs Talavera
- Saprissa vs Alajuelense
- Medellín vs Atlético Nacional
Luto en el fútbol: Jugador de Barcelona perdió la vida y club dejó sentido mensaje
Importante futbolista de Barcelona sufrió un atentado en su contra y conmocionó a todos los hinchas tras confirmarse la noticia.
El fútbol internacional está de luto por el fallecimiento de un importante jugador, conmocionando a sus seguidores e hinchas de su club tras confirmarse la noticia. A través de sus redes sociales, la institución deportiva compartió un impactante comunicado.
PUEDES VER: ¿Cuándo juega Perú vs Bolivia, a qué hora y en qué canal ver transmisión del amistoso internacional?
Se trata de Mario Pineida, defensor de Barcelona Sporting Club, quien fue víctima de sicariato en Samanes, al norte de Guayaquil. Como era de esperarse, dejó en shock a todo el país norteño. Primeros reportes locales indicaron que el hecho se registró en los exteriores de una carnicería.
Club se pronunció en las redes sociales
“Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”, indica parte del comunicado del Barcelona SC, el cual tuvo diversas reacciones de inmediato.
Barcelona SC y su mensaje sobre Mario Pineida
De acuerdo al medio Universo, el Ministerio del Interior confirmó que la persona fallecida era un jugador del ‘Ídolo del Astillero’, mientras la Dinased se encuentra con las investigaciones. Asimismo, indican que jugadores se acercaron a la zona del crimen, pidiendo que no graben la escena.
El zaguero formaba parte de Barcelona SC desde 2023, luego de pertenecer a Fluminense de Brasil y estar a préstamo en El Nacional de Ecuador durante el último semestre de la temporada 2024. En el ‘Ídolo del Astillero’ marcó tres goles y 10 asistencias en 224 partidos.
Mario Pineida fue pieza importante en Barcelona SC
Mario Pineida en la selección de Ecuador
De acuerdo a Olé de Ecuador, Mario Pineida empezó con su selección a nivel juvenil, pues fue parte de la Sub 20 que jugó el Mundial de esa categoría en el 2011. Hizo su debut con la absoluta de la mano de Sixto Vizuete. Su último partido en 'La Tri' fue durante la Copa América de 2021.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90