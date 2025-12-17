Luto en el fútbol: Jugador de Barcelona perdió la vida y club dejó sentido mensaje

El fútbol internacional está de luto por el fallecimiento de un importante jugador, conmocionando a sus seguidores e hinchas de su club tras confirmarse la noticia. A través de sus redes sociales, la institución deportiva compartió un impactante comunicado.

Se trata de Mario Pineida, defensor de Barcelona Sporting Club, quien fue víctima de sicariato en Samanes, al norte de Guayaquil. Como era de esperarse, dejó en shock a todo el país norteño. Primeros reportes locales indicaron que el hecho se registró en los exteriores de una carnicería.

Club se pronunció en las redes sociales

“Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”, indica parte del comunicado del Barcelona SC, el cual tuvo diversas reacciones de inmediato.

Barcelona SC y su mensaje sobre Mario Pineida

De acuerdo al medio Universo, el Ministerio del Interior confirmó que la persona fallecida era un jugador del ‘Ídolo del Astillero’, mientras la Dinased se encuentra con las investigaciones. Asimismo, indican que jugadores se acercaron a la zona del crimen, pidiendo que no graben la escena.

El zaguero formaba parte de Barcelona SC desde 2023, luego de pertenecer a Fluminense de Brasil y estar a préstamo en El Nacional de Ecuador durante el último semestre de la temporada 2024. En el ‘Ídolo del Astillero’ marcó tres goles y 10 asistencias en 224 partidos.

Mario Pineida fue pieza importante en Barcelona SC

Mario Pineida en la selección de Ecuador

De acuerdo a Olé de Ecuador, Mario Pineida empezó con su selección a nivel juvenil, pues fue parte de la Sub 20 que jugó el Mundial de esa categoría en el 2011. Hizo su debut con la absoluta de la mano de Sixto Vizuete. Su último partido en 'La Tri' fue durante la Copa América de 2021.