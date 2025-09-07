Ex DT de Barcelona sorprendió al recordar las derrotas ante Universitario: "Lo que dolió"

Universitario de Deportes realizó una gran campaña este 2025 en la Copa Libertadores, logrando avanzar hasta los octavos de final tras 15 años de ausencia entre los 16 mejores del continente. A uno de los rivales que venció el cuadro crema en el torneo fue Barcelona SC, que en ese tiempo era dirigido por Segundo Castillo, quien sorprendió al recordar ambos encuentros coperos.

PUEDES VER: Universitario no jugaría importante partido del Torneo Clausura como local en el Monumental

El exmediocampista ecuatoriano analizó su etapa como técnico del 'Ídolo del Astillero' en el presente año y reveló que lo más doloroso para él durante su gestión fue no ganarle ambos encuentros a la 'U', sobre todo el que se disputó en Guayaquil, porque fueron resultados que pudieron haber metido a sus dirigidos en la siguiente instancia de la competición.

"Conseguimos un objetivo, que era poder llegar como tercero (a la Libertadores) y luego la aspiración era meternos a fase de grupos y seguir trascendiendo. La primera parte se pudo conseguir, luego de ahí no fue de lo mejor. Lo que dolió y costó más fue perder los dos partidos contra Universitario. El partido acá que se perdió fue difícil porque te ponía ahí en la parte alta de la tabla. Hubieron partidos en que se pudo hacer un poco más, pero los resultados no se dieron", declaró en entrevista con JC Radio Sports.

Video: JC Radio Sports

Universitario superó a Barcelona SC de local y de visita

Cuando se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores, el conjunto merengue sabía perfectamente que el camino iba a ser difícil, sobre todo cuando en su zona le tocaron dos equipos de un país al cual siempre le ha costado sacar buenos resultados como Ecuador. No obstante, el club de Ate sorprendió a propios y extraños al conseguir dos resultados importantes frente a uno de los representantes norteños, Barcelona SC.

En el duelo de ida por la fecha 3, jugado en tierras ecuatorianas el 22 de abril pasado, la 'U' logró un sonado triunfo por 1-0 pese a todos los problemas que había pasado en la previa por la renuncia del DT Fabián Bustos. Con Manuel Barreto en los banquillos y con el único tanto de Edison Flores, el elenco estudiantil se quedó con los tres puntos frente a los dirigidos por Segundo Castillo.

Video: ESPN

Por su parte, el duelo de vuelta se jugó el 14 de mayo en un Estadio Monumental repleto de hinchas, que celebraron cuando en la última jugada del primer tiempo, Álex Valera mandó a las redes un potente cabezazo tras centro de Jairo Concha. Bajo el mando de Jorge Fossati, Universitario se llevó nuevamente un triunfo vital por 1-0 que los colocó en puestos de clasificación a octavos de final, que a fines de dicho mes aseguró tras igualar con River Plate en Argentina.

Video: ESPN